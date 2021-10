Sondage : quel est le meilleur jeu d’avocat ?

Il y a 20 ans, le 12 octobre 2001, le tout premier jeu Ace Attorney sortait sur Game Boy Advance. Bien que nous n’ayons pas eu le jeu en anglais avant 2005 – lorsqu’il a été réédité sur DS – la série Ace Attorney a longtemps été appréciée des gens du monde entier.

Cela est dû en grande partie à l’adorable protagoniste Phoenix « Nick » Wright, dont le parcours de carrière d’avocat débutant à meilleur du métier nous conduit à travers des affaires judiciaires où à peu près tous ceux qu’il a connus sont accusés de meurtre au moins une fois. . Aux côtés d’autres favoris de la série comme Miles Edgeworth, Franziska Von Karma, Apollo Justice et la famille Fey, Phoenix n’obtiendra pas seulement l’acquittement de ses clients, il dénouera également des affaires non résolues, dénoncera des crimes oubliés depuis longtemps et négociera avec des terroristes.

Nous avons constaté que le classement était assez difficile à faire nous-mêmes, car tout le monde a un jeu/cas/personnage préféré qui varie énormément d’une personne à l’autre. Jeux.

Ci-dessous vous trouverez les candidats; Les utilisateurs enregistrés de Nintendo Life peuvent cliquer sur les étoiles et noter n’importe lequel (ou tous) des jeux sur 10. Si vous avez déjà noté ces jeux, c’est excellent ! – vous pouvez simplement lever les pieds. Tout comme nos sondages sur la plateforme Top 50, le classement résultant (que nous publierons bientôt) sera créé à partir de la base de données des évaluations des utilisateurs NL et est donc fluide et sujet à changement, même après publication.

Si vous êtes à mi-chemin d’un jeu Ace Attorney (vous n’avez peut-être pas encore terminé les Chroniques, car c’est très long), alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez ajouter votre score au jeu à tout moment dans le futur et il continuera compter et potentiellement influencer le classement.

Et oui, nous avons inclus Layton contre Wright. obtenons une note !

Évaluez chaque jeu Ace Attorney :

Merci pour l’évaluation ! Nous connaîtrons les résultats dans un avenir proche, mais rappelez-vous : tout comme notre plateforme Top 50, la liste sera fluide, donc même si vous manquez de voter avant que les résultats ne soient révélés, vous pouvez toujours influencer le classement après publication.

Si vous souhaitez défendre vos décisions – comme la façon dont vous pensez que l’affaire du cirque est la meilleure – faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous !