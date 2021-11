Sondage : Quel est le meilleur jeu Pokémon de tous les temps ?

Image : La société Pokémon

Cette semaine, le lancement de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, les remasters/ré-imaginations de 4e génération qui ajoutent un style Chibi et quelques ajustements de qualité de vie par rapport aux originaux DS. Naturellement, cela nous fait réfléchir un peu à la longue histoire de la série, d’autant plus que nous n’avons donné qu’une modeste recommandation à la dernière version – au cours des 25 dernières années, à quel moment la franchise Pokémon a-t-elle atteint son apogée dans le jeu ?

Nos opinions sont enregistrées, mais nous voulons votre opinion sur les meilleurs jeux Pokémon. Nous devrions souligner que nous sommes concentrés sur ligne principale entrées; la franchise Pokémon a eu plus de jeux dérivés que cet écrivain n’a eu de dîners chauds, nous avons donc pensé qu’il serait préférable de rester concentré. Mais quelle génération et quelle entrée sont les meilleures selon vous ? Êtes-vous motivé par la nostalgie et une certaine pureté envers les jeux plus anciens, ou aimez-vous les entrées plus modernes avec toutes les fonctionnalités en ligne et les mondes 3D ? Il est temps de donner vos propres notes et de célébrer les meilleurs jeux Pokémon de tous les temps.

Semblable à nos autres sondages classés par les lecteurs, les utilisateurs enregistrés de Nintendo Life peuvent simplement cliquer sur les étoiles à côté des titres répertoriés ci-dessous et donner aux jeux Pokémon auxquels vous avez joué une note sur 10. Le classement résultant, que nous publierons bientôt , est créé à partir de ces évaluations fluides des utilisateurs NL et est donc sujet à changement, même après sa publication.

Si vous avez déjà noté ces jeux dans notre base de données – que beaucoup d’entre vous ont au fil des ans – merci ! Sinon, vous pouvez ajouter votre score au jeu à tout moment, présent ou futur, et il comptera toujours et influencera potentiellement l’ordre.

Évaluez chaque jeu Pokémon auquel vous avez joué :

Merci pour l’évaluation ! Nous découvrirons les résultats dans un avenir proche, mais rappelez-vous : tout comme notre plateforme Top 50, la liste ici est fluide, donc même si vous manquez de voter avant que les résultats ne soient révélés, vous pouvez toujours influencer le classement après publication.