Sondage : quel est le meilleur jeu Spider-Man sur les consoles Nintendo ?

Internet a récemment fait vibrer nos sens aiguisés avec des rumeurs sur le prochain film Spider-Man : Pas de chemin à la maison volant autour des médias sociaux. Maguire et Garfield reviendront-ils pour celui-ci ? Et, peut-être plus important encore, le film sera-t-il un bon – comme le dernier avec Doc Ock – ou sera-t-il ennuyeux avec trop de méchants – comme… eh bien, vous les connaissez.

Quoi qu’il en soit, tous les discours spidey nous ont poussés à jouer le web-slinger sous forme de jeu vidéo. Alors que les joueurs de Nintendo manquent la dernière (et la meilleure ?) interprétation, toute une série de jeux Spider-Man sont apparus sur les consoles Nintendo au fil des ans. Les propriétaires de commutateurs ne pourront peut-être jouer que lui sous la forme de Lego Marvel Super Hero, mais il existe de nombreuses autres options sur les anciennes consoles.

Mais lequel est le meilleur? Quels jeux Spider-Man méritent d’être revisités ? Eh bien, nous avons pensé demander l’aide de nos sympathiques lecteurs de quartier et leur demander d’évaluer et de classer leurs jeux Spider-Man préférés sur les plateformes Nintendo.

Ci-dessous vous trouverez les candidats; Les utilisateurs enregistrés de Nintendo Life peuvent cliquer sur les étoiles et noter n’importe quel jeu Spider-Man sur 10. Si vous avez déjà noté ces jeux, c’est excellent ! – vous pouvez simplement lever les pieds. Tout comme nos sondages Top 50 de notre plateforme, le classement résultant (que nous publierons bientôt) sera créé à partir de la base de données des évaluations des utilisateurs NL et est donc fluide et sujet à changement, même après publication.

Nous n’avons inclus que des jeux dans lesquels Spider-Man obtient un rôle-titre et faites-nous savoir si nous en avons manqué dans les commentaires. Il y a beaucoup!

Prêt? Balançons…

Évaluez chaque jeu Spider-Man auquel vous avez joué :

Merci pour l’évaluation ! Nous connaîtrons les résultats dans un avenir proche, mais rappelez-vous : tout comme notre plateforme Top 50, la liste sera fluide, donc même si vous manquez de voter avant que les résultats ne soient révélés, vous pouvez toujours influencer le classement après publication.