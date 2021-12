Sondage : Quel est le prochain smartphone phare de 2022 qui vous passionne ?

2022 n’est plus qu’à quelques jours, mais certains des produits phares de l’année prochaine ont déjà été lancés. Le Motorola Edge X30 et le Xiaomi 12 sont deux des premiers téléphones à être alimentés par le dernier chipset phare de Qualcomm et semblent assez prometteurs. Cependant, il reste encore de nombreux appareils phares qui n’ont pas été annoncés, dont beaucoup sont attendus pour le premier trimestre 2022.

Chez Android Central, nous voulons savoir quel produit phare non annoncé de 2022 vous attendez le plus, au moins pour le premier semestre 2022.

Quel smartphone phare attendez-vous avec impatience en 2022 ?

Samsung devrait effectuer deux lancements majeurs au premier trimestre, à commencer par le Galaxy S21 FE. Les rumeurs indiquent que nous verrons le dernier smartphone « phare killer » de Samsung Fan Edition début janvier, et qu’il va probablement saper certains des meilleurs téléphones Android de 2022. Cependant, la société lancera probablement sa série phare Galaxy S22 le le mois suivant, donnant aux consommateurs un choix difficile, en particulier avec la rumeur S Pen-touting S22 Ultra.

OnePlus devrait également lancer très prochainement sa prochaine série phare, le PDG Pete Lau confirmant que ses smartphones seront alimentés par le Snapdragon 8 Gen 1. C’est à peu près toutes les informations officielles que nous avons sur la série OnePlus 10, mais les images divulguées ont donné nous donne une bonne idée du nouveau design du modèle Pro.

Peu de choses ont été glanées sur la série OPPO Find X5. Pourtant, nous avons déjà eu un aperçu des rendus du Find X5 Pro, suggérant que la société pourrait abandonner la caméra du microscope dans sa matrice de caméras au design unique. Nous savons également que la société prévoit de lancer sa nouvelle puce d’imagerie avec l’appareil, qui pourrait potentiellement rivaliser avec la photographie informatique de la série Pixel 6.

En parlant de Pixel, nous ne savons pas trop quand le Pixel 6a sera lancé, mais nous pensons qu’il arrivera probablement au printemps. C’est assez loin, mais nous avons déjà eu l’occasion d’examiner les rendus supposés de l’appareil, suggérant qu’il adoptera le même design que les derniers produits phares de Google. Bien qu’il soit censé être beaucoup plus abordable, il peut être alimenté par le même chipset Tensor, de sorte que les performances pourraient être plus ou moins les mêmes.

On ne sait pas grand-chose du prochain successeur du Motorola Razr, mais apparemment, Motorola cherche à affiner le design et à équiper l’appareil d’un processeur plus puissant. Cela lui donnerait une chance de se battre contre le Galaxy Z Flip 3 et peut-être l’appareil Z Flip de nouvelle génération, ce qui n’est prévu que plus tard dans l’année. Cela dit, nous ne savons pas exactement quand Motorola prévoit de lancer son prochain pliable, mais nous espérons qu’il arrivera le plus tôt possible.

Bien sûr, ce n’est pas tout ce que nous nous attendons à voir au cours du premier semestre 2022, alors faites-nous savoir quels prochains lancements phares vous attendent.

