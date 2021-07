Sondage : Quel est votre iPad préféré actuellement dans la gamme Apple ?

Apple vend aujourd’hui quatre types différents d’iPad. Du modèle de base 10,2 pouces avec Touch ID jusqu’à la version 12,9 pouces de l’iPad Pro M1, lequel d’entre eux est votre préféré ?

L’iPad a été introduit pour la première fois par Steve Jobs en 2010, trois ans après les débuts de l’iPhone original. Depuis lors, la gamme n’a fait que grandir et Apple a développé un logiciel propriétaire pour ses tablettes avec iPadOS, des accessoires propriétaires et tout un écosystème.

L’iPad de base est actuellement dans sa huitième génération. Avec un écran de 10,2 pouces, c’est la tablette parfaite pour l’éducation ou pour ceux qui veulent juste un écran plus grand que sur leur iPhone. Cet iPad prend en charge l’Apple Pencil de première génération ainsi que le Smart Keyboard.

C’est également la tablette la plus abordable vendue par Apple au prix de 329 $ dans la version 32 Go et si vous êtes étudiant, vous pouvez obtenir cette tablette pour 299 $.

Un autre iPad que les gens adorent est l’iPad mini. Actuellement, sur sa cinquième génération, il dispose d’un écran de 7,9 pouces et d’un puissant processeur A12 Bionic. Ce modèle prend en charge l’Apple Pencil d’origine et est très pratique pour prendre des notes, lire des livres et jouer à des jeux sur Apple Arcade. Avec une prise casque 3,5 mm, c’est aussi l’iPad à emporter si vous souhaitez écouter des chansons Apple Music en qualité Lossless.

Pour ceux qui préfèrent un iPad plus puissant, l’iPad Air de quatrième génération a presque tout ce dont tout le monde a besoin. Il prend en charge le clavier magique et le crayon Apple de deuxième génération, dispose d’un écran Liquid Retina de 11 pouces, a Touch ID activé sur son bouton latéral et utilise la puce la plus récente : l’A14 Bionic.

Cet iPad est la référence pour ceux qui se soucient du multitâche, des meilleurs accessoires Apple et qui souhaitent profiter du port USB-C pour charger et transférer des données.

Enfin, l’iPad le plus puissant d’Apple est disponible en deux tailles 11 pouces et 12,9 pouces. L’iPad Pro M1 a la puissance d’un Mac mais exécute iPadOS. Le modèle 12,9 pouces est le premier produit avec un écran miniLED, et les deux modèles prennent en charge la 5G, un capteur de caméra professionnel avec scanner LiDAR et jusqu’à 2 To de stockage.

Différent de tous les iPad, celui-ci est parfait pour les concepteurs et les éditeurs qui s’appuient sur des couleurs précises et des réponses rapides tout en multitâche.

Au cours de ces années, j’ai personnellement eu plusieurs iPads. De l’iPad de deuxième génération à mon iPad Air 2 préféré, en passant par le puissant iPad Pro de deuxième génération et maintenant l’iPad Air 4. Quel iPad possédez-vous actuellement ? Quelle est votre préférée et pourquoi ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

Participez à notre sondage

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :