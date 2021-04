Sondage: Quel est votre produit Apple préféré actuel?

Apple célèbre aujourd’hui son 45e anniversaire. Issue d’une entreprise de garage créée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, Apple est aujourd’hui la marque et l’entreprise la plus précieuse. Pour fêter cette date, nous voulons vous demander, lecteur de ., quel est votre produit Apple préféré actuel.

Pour ce sondage, nous allons considérer la gamme iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods et Apple TV. Si un autre produit Apple, tel que le HomePod mini ou l’iPod touch, est votre appareil préféré, nous aimerions avoir de vos nouvelles dans la section commentaires ci-dessous.

Commençons par le iPhone. Apple vend aujourd’hui sept téléphones différents. Cela va de l’iPhone XR 2018 au puissant iPhone 12 Pro Max. Quel que soit votre iPhone actuel, nous pouvons affirmer avec certitude que cet appareil a changé la vie de beaucoup de gens. «C’est un iPod, un téléphone et un communicateur Internet», a déclaré Steve Jobs lors du lancement du premier iPhone. À partir d’aujourd’hui, cet appareil peut faire beaucoup plus, mais le plus important est qu’il aide à connecter des personnes partout dans le monde.

Puis il y a le iPad. Apple vend actuellement quatre modèles d’iPad différents: l’iPad mini de cinquième génération, l’iPad de huitième génération, l’iPad Air de quatrième génération et l’iPad Pro de quatrième génération. Vous pouvez utiliser un iPad pour l’école, pour travailler, lire les actualités, regarder des émissions de télévision, jouer à des jeux, etc. Peu importe la tablette que vous avez, cela fonctionne probablement très bien pour créer beaucoup de choses sans avoir besoin d’un ordinateur.

Mais n’oubliez pas le Mac. La société en vend un certain nombre, même si l’iMac Pro vient d’être abandonné. Après avoir introduit les premiers Mac M1 en 2020, 2021 devrait être l’année où Apple dévoilera un iMac et un MacBook repensés. Le puissant Apple Silicon vient de commencer à montrer l’amour que la société accorde vraiment à son tout premier produit lancé, et à celui qui a sauvé Apple de la faillite.

Il y a aussi le Montre Apple. Le premier appareil portable d’Apple permet désormais de sauver des vies. Les séries 6, SE et 3 sont vendues aujourd’hui. Il y a beaucoup d’histoires sur la façon dont l’Apple Watch a changé la routine des gens, les a sauvées après un accident, et . a également une série sur cet appareil.

Et si vous aimez Apple, nous ne pouvons pas oublier le AirPods. Apple vend les AirPods de deuxième génération, les AirPods Pro et les AirPods Max. Une chose est sûre sur tous ces appareils, c’est qu’ils se connectent de manière transparente avec d’autres produits Apple, ont une excellente qualité sonore et la plupart du temps, ils fonctionnent simplement. Les AirPod sont si pratiques qu’il est devenu normal pour une personne d’en avoir plus qu’une paire à la maison. Combien en avez-vous?

Dernier point mais non le moindre, il y a le Apple TV. Apple ne vend que deux modèles: l’Apple TV 4K 2017 et l’Apple TV HD 2016. Nous entendons des rumeurs depuis un certain temps sur un nouveau décodeur et pendant cette pandémie, nous ne nous sommes jamais plus reposés sur l’Apple TV que nous ne le faisons maintenant. Nous pouvons regarder nos émissions de télévision et nos films préférés sur un tas de services de streaming différents, nous pouvons jouer à des jeux, regarder la télévision en direct et écouter de la musique tout en consultant notre bibliothèque de photos.

Alors, voici la question: quel est votre produit Apple préféré actuel? Dites-le-nous dans le sondage ci-dessous et développez dans les commentaires!

