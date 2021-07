Sondage : Quel est votre produit Apple préféré de 2021 jusqu’à présent ?

Comme Apple devrait lancer de nouveaux iPhones, Apple Watch, Mac et même un nouvel AirPod au cours du second semestre 2021, c’est maintenant le bon moment pour revenir sur ce qu’Apple a déjà publié cette année. Aujourd’hui, nous voulons savoir : lequel des produits que la société a déjà sortis cette année est votre préféré jusqu’à présent ?

Les premiers produits annoncés par Apple en 2021 ont eu lieu lors de l’événement Spring Loaded, où la société a dévoilé l’AirTag, la nouvelle Apple TV 4K, l’iMac 24 pouces, une nouvelle couleur pour la gamme iPhone 12 et le tout nouveau M1 iPad Pros.

L’Apple AirTag a un prix raisonnable avec des accessoires à prix déraisonnable. Le tracker intelligent utilise la puce U1, a une autonomie d’un an et s’intègre parfaitement à l’iPhone et à l’application Find My. AirTag est un bon accessoire pour les porte-clés, les écouteurs, les sacs, etc.

L’Apple TV 4K de deuxième génération présente une toute nouvelle télécommande Siri. Avec un processeur plus rapide également, c’est la mise à niveau parfaite pour ceux qui attendent un nouveau décodeur d’Apple.

Après près d’une décennie, Apple a repensé l’iMac, avec une version 24 pouces. Avec sept nouvelles couleurs, de nouvelles options Magic Keyboard, Mouse et Trackpad, il offre de meilleures performances que son modèle précédent grâce à la puce M1 et à une plus belle caméra FaceTime HD 1080p.

L’iPad Pro a également reçu une mise à jour majeure. Les deux modèles ont la puce M1, 50 % plus rapide que l’A12Z Bionic dans l’iPad Pro de quatrième génération, un nouveau port Thunderbolt et la prise en charge de la 5G. Le modèle 12,9 pouces a reçu un écran Liquid Retina XDR qui utilise la technologie mini-LED.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une mise à jour de couleur, l’iPhone 12 est désormais disponible en violet. Que vous attendiez un peu plus pour mettre à niveau votre iPhone, était-ce une nouvelle couleur assez pour acheter un nouvel iPhone quelques mois avant la prochaine grosse mise à jour d’Apple ? Bien sûr, il a la puce A14, des appareils photo qui peuvent filmer en mode nuit et un design peaufiné qui ressemble à l’iPhone 4 et 5.

Récemment, Apple a également lancé un nouveau pack de batterie MagSafe pour l’iPhone 12. Bien que notre critique vidéo n’ait pas fait l’éloge du remplacement du boîtier de batterie intelligent pour les nouveaux iPhones, il s’agit toujours du seul nouvel accessoire MagSafe lancé par Apple en 2021 à ce jour.

La société a également introduit de nouveaux bracelets Apple Watch, notamment de nouveaux bracelets pour le Mois de l’histoire des Noirs, le Mois de la fierté et les Jeux olympiques.

Il est également important de mentionner les Beats Studio Buds. À un prix inférieur à celui des AirPods Pro, il s’agit des premiers écouteurs Beats avec mode ANC et Transparence dans un format compact et une grande autonomie, comme vous pouvez le voir dans notre revue ici.

Quel est votre produit Apple préféré de 2021 jusqu’à présent ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

