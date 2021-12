Sondage : Quel est votre produit Apple préféré introduit en 2021 ?

Alors que 2021 touche enfin à sa fin, il est temps de revenir sur les produits Apple introduits cette année. Avec jusqu’à dix grosses sorties et de nombreux petits lancements, il y a de quoi être enthousiasmé par Apple 2021. Quel est votre produit préféré introduit cette année ?

Les premiers produits annoncés par Apple en 2021 ont eu lieu lors de l’événement Spring Loaded, où la société a dévoilé l’AirTag, la nouvelle Apple TV 4K, l’iMac 24 pouces, une nouvelle couleur pour la gamme iPhone 12 et le tout nouveau M1 iPad Pros.

L’Apple AirTag a un prix raisonnable avec des accessoires à prix déraisonnable. Le tracker intelligent utilise la puce U1, a une autonomie d’un an et s’intègre parfaitement à l’iPhone et à l’application Find My. Un AirTag est un bon accessoire pour les porte-clés, les écouteurs, les sacs, etc.

L’Apple TV 4K de deuxième génération présente une toute nouvelle télécommande Siri. Avec un processeur plus rapide également, c’est la mise à niveau parfaite pour ceux qui attendent un nouveau décodeur d’Apple.

Après près d’une décennie, Apple a repensé l’iMac avec une version 24 pouces. Avec sept nouvelles couleurs, de nouvelles options Magic Keyboard, Mouse et Trackpad, il offre de meilleures performances que son modèle précédent grâce à la puce M1 et à une meilleure caméra FaceTime HD 1080p.

L’iPad Pro a également reçu une mise à jour majeure. Les deux modèles ont la puce M1, 50 % plus rapide que l’A12Z Bionic dans l’iPad Pro de quatrième génération, un nouveau port Thunderbolt et la prise en charge de la 5G. Le modèle 12,9 pouces a reçu un écran Liquid Retina XDR qui utilise la technologie mini-LED.

Ensuite, après l’événement Spring Loaded, nous avons eu quelques mois lents jusqu’à ce qu’Apple annonce son événement California Streaming. Dans ce keynote de septembre, la société a apporté un iPad mini repensé avec l’A15 Bionic, un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, Touch ID sur le bouton d’alimentation et la prise en charge du crayon Apple de 2e génération. Avec des couleurs amusantes, l’iPad mini a non seulement sa première refonte, mais aussi la prise en charge de la 5G.

Bien sûr, la vedette de cet événement était l’iPhone 13. Avec quatre modèles, Apple leur a également apporté l’A15 Bionic, plus d’autonomie, une encoche plus petite et a augmenté la taille des capteurs de l’appareil photo tout en élargissant leur capacités avec le mode cinématique, les styles photographiques, la prise en charge de ProRes, etc.

La société a également commencé à vendre l’iPhone 13 avec au moins 128 Go de stockage tandis que l’iPhone 13 Pro a jusqu’à 1 To de stockage. Les modèles Pro ont également reçu pour la première fois un écran ProMotion, une autre fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs.

Maintenant, un produit qui a déçu de nombreux utilisateurs était l’Apple Watch Series 7. Avec juste un écran plus grand et plus résistant, ce n’était rien comparé à toutes les rumeurs qui parlaient d’un changement de conception du produit. Sans nouveaux capteurs, l’Apple Watch Series 7 offre une charge rapide avec l’adaptateur de brique d’alimentation 20 W d’Apple, mais à part cela, ce n’est qu’une autre Apple Watch Series 6.

D’un autre côté, l’événement Unleashed d’Apple en octobre a été un succès. La société a finalement dévoilé les AirPods 3 avec un tout nouveau design, une prise en charge de Spatial Audio et une autonomie de batterie supérieure à celle de son prédécesseur. Non seulement cela, mais il a également ajouté un étui de chargement sans fil MagSafe. Avec un meilleur son, une plus grande autonomie de la batterie et la simplicité des AirPod, Apple a très bien réussi avec ces écouteurs sans fil.

Ensuite, un autre produit tant attendu était le nouveau MacBook Pro. Apple a dévoilé des modèles de 14 pouces et 16 pouces avec un écran miniLED et une prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz, une encoche, des processeurs M1 Pro et M1 Max, et plus de capacités de RAM et de stockage que jamais auparavant. La société a également rajouté bon nombre de ces ports manquants il y a plusieurs années.

Dernier point mais non le moindre, le Apple Cloth. En plaisantant ou non, le produit a l’un des temps d’attente les plus longs pour que les clients mettent la main sur un. Comme . Parker Ortolani l’a brillamment écrit à propos du produit, il est « plus beau que tout autre » [polishing cloth] il a déjà utilisé :

Le chiffon d’Apple est plus beau que n’importe quel autre que j’ai utilisé. En fait, c’est encore plus beau que n’importe lequel des chiffons qu’Apple a livrés avec certains appareils dans le passé, comme celui fourni avec l’iPhone d’origine. Mais la société livre actuellement un chiffon avec le Pro Display XDR et l’iMac à nano-texture de 27 pouces, destiné à des cas d’utilisation spécifiques. Il semble que le nouveau tissu soit presque identique à celui emballé avec ces machines, mais nous ne sommes pas sûrs à 100 %.

Avec tous ces produits en tête, quel était votre préféré d’Apple en 2021 ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

