Les entreprises technologiques adorent regrouper les événements. Souvent, nous aurons plusieurs événements en l’espace d’un mois, Apple, Google, Microsoft et même Samsung se battant pour attirer votre attention. Octobre est généralement l’une de ces périodes, c’est pourquoi on l’appelle affectueusement « Techtober ». Cette année n’est pas différente, nous avons donc plusieurs événements importants prévus à peu près la même semaine. Lequel vous attend le plus ?

Pour quel événement Techtober êtes-vous le plus excité ?

Pomme déchaînée

Alors que la date de lancement du Pixel 6 était déjà annoncée, Apple a décidé de profiter du tonnerre de Google en programmant un événement de lancement la veille. Étant donné que la société vient d’organiser son grand événement iPhone 13, il est prévu que Cupertino lance ses derniers modèles de MacBook à bascule mini-LED et de nouvelles puces.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’événement d’Apple est prévu pour le lundi 18 octobre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE.

Lancement d’automne de Google Pixel

Le prochain événement Pixel 6 de Google pourrait sans doute être le plus important du groupe grâce à l’anticipation qui s’accumule pour ce qui pourrait être l’un des meilleurs téléphones Android de l’année. Google a fortement taquiné les appareils pendant quelques mois, sans oublier que nous avons vu une multitude de fuites, ainsi que l’excitation qui a précédé le déploiement officiel d’Android 12.

L’événement de lancement du Pixel 6 de Google est prévu pour le mardi 19 octobre à 10 h 00 PT/1 h HE.

Samsung Galaxy Déballé Partie 2

Samsung a également décidé d’organiser un événement Galaxy Unpacked Part 2 la semaine prochaine, bien qu’il ne soit pas tout à fait clair à quoi s’attendre. Le teaser de l’événement parle de refléter l’individualité et de vivre la vie de « de nombreuses manières colorées, intéressantes et uniques ».

Cela ressemble à une référence au thème des couleurs dynamiques d’Android 12, quelque chose qui est arrivé dans la dernière version bêta de One UI 4 de Samsung, donc la société peut envisager de discuter de ses plans de mise à jour. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que la société lance le Galaxy S21 FE juste après les rumeurs de son retard.

L’événement Galaxy Unpacked Part 2 est prévu pour le mercredi 20 octobre à 7 h PT / 13 h HE.

Lancement du Sony Xperia

Et puis il y a Sony. Celui-ci est sorti de nulle part, mais la société a prévu un événement Xperia pour la semaine suivante. Les principaux lancements de smartphones de la société étant déjà terminés, tout le monde peut deviner ce que nous aurons lors de cet événement. Pourtant, il est vrai que cela semble aléatoire de regrouper Sony avec d’autres lancements majeurs de Techtober. En espérant que nous obtenons quelque chose d’assez intéressant !

L’événement Xperia de Sony aura lieu le 25 octobre à 20 h 00 PT/23 h 00 HE.

