Sondage: Quel iMac 24 pouces de couleur envisagez-vous d’acheter?

Apple a dévoilé cette semaine le nouvel iMac 24 pouces, sa première refonte en plus d’une décennie. Le Mac présente un tout nouveau design avec des cadres minimaux, sept couleurs et la puce M1. Quelle couleur comptez-vous commander le 30 avril?

De retour à ses racines, Apple parie que de nouvelles couleurs aideront à revigorer la gamme d’iMac. Ce nouvel iMac 24 pouces est disponible en vert, rose, bleu, argent, jaune, orange et violet, avec des lunettes blanches, un design plus fin et aucun logo Apple à l’avant du produit.

Pour la toute première fois, Apple inclut une caméra FaceTime 1080p dans son iMac plus petit. Il dispose désormais de 4 ports USB-C, dont deux prennent en charge Thunderbolt, et d’une prise casque 3,5 mm.

L’iMac 24 pouces, comme le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac mini, utilise le processeur M1, avec des performances de processeur jusqu’à 85% et des performances GPU deux fois plus rapides que son prédécesseur Intel. Tout cela dans un nouvel écran Retina 4,5K.

Comme par le passé, Apple différencie cet iMac 24 pouces avec plus de couleurs dans les modèles haut de gamme. Par example:

iMac avec GPU 7 cœurs commence à 1 299 $ (États-Unis) et est disponible en vert, rose, bleu et argent. Il dispose d’un processeur à 8 cœurs, de 8 Go de mémoire unifiée, d’un SSD de 256 Go, de deux ports Thunderbolt, d’un Magic Keyboard et d’une Magic Mouse. iMac avec GPU 8 cœurs commence à 1 499 $ (États-Unis) et est disponible en vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Il dispose d’un processeur à 8 cœurs, de 8 Go de mémoire unifiée, d’un SSD de 256 Go, de deux ports Thunderbolt, de deux ports USB 3 supplémentaires, d’un Magic Keyboard avec Touch ID, d’une Magic Mouse et d’Ethernet.



Apple inclura avec ce nouveau Mac un clavier, une souris ou un trackpad Magic correspondant. Donc, si le client choisit un Mac orange, tous ses accessoires seront orange, même jusqu’au câble tressé USB-C vers Lightning.

Avec les commandes à partir du 30 avril et la sortie de ce Mac dans la seconde quinzaine de mai, envisagez-vous d’acheter l’iMac 24 pouces? si oui, quelle couleur allez-vous choisir?

