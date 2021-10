Sondage : Quel modèle de Pixel 6 achetez-vous ?

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont enfin là. Mardi, Google a pleinement dévoilé ses derniers smartphones dans toute leur splendeur, avec des impressions largement positives. Les deux téléphones offrent bon nombre des mêmes composants internes, y compris la puissante nouvelle puce Tensor au cœur de toutes les nouvelles astuces d’IA. Cependant, le Pixel Pro plus grand apporte un meilleur affichage et une configuration de caméra plus polyvalente. En revanche, le plus petit Pixel est beaucoup moins cher, sous-estimant bon nombre des meilleurs téléphones Android.

Nous voulons donc savoir si vous achetez l’un des nouveaux Pixel et, si oui, lequel achetez-vous ?

Quel modèle de Pixel 6 achetez-vous ?

Si vous recherchez un smartphone puissant mais abordable, le Pixel 6 standard peut être la solution. À seulement 599 $, vous obtenez un écran FHD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz recouvert de Gorilla Glass Victus. Le système de caméra vous offre une caméra principale de 50 MP capable de capturer des tons plus riches et des mouvements rapides. Il y a aussi un capteur ultra-large de 12MP pour capturer l’image plus grande.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Pixel 6 Pro apporte tout cela et plus encore tout en augmentant la résolution d’affichage à QHD+ et le taux de rafraîchissement à 120 Hz dynamique pour un défilement encore plus fluide. À l’arrière se trouve un téléobjectif supplémentaire de 48 MP capable d’un zoom optique 4x et d’un zoom « SuperRes » 20x. Vous bénéficiez également d’une augmentation de la RAM de 8 Go à 12 Go, d’une option de stockage supplémentaire de 512 Go et d’une caméra selfie de plus haute résolution. Le Pixel 6 Pro commence à 899 $ pour le modèle de base.

Malgré leurs différences, les smartphones Pixel 6 sont toujours très similaires. Ils fonctionnent tous les deux sous Android 12, sont classés IP68, disposent d’une charge sans fil et d’une charge sans fil inversée, et tous deux sont capables des mêmes astuces d’IA intéressantes que Google a annoncées lors de son événement de lancement. Il s’agit donc vraiment de savoir si vous voulez ou non faire des folies pour la bosse des spécifications sur le modèle Pro ou vous en tenir au modèle plus abordable mais toujours très performant.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Il bosse

Commencez votre aventure avec le Pixel 6 avec l’une de ces coques

Le Google Pixel 6 a apporté un style coloré à la fête phare et une grosse bosse de caméra. Compte tenu de l’importance des appareils photo du Google Pixel 6, les meilleurs étuis Pixel 6 combinent adhérence, protection et style dans un ensemble complet. Voici quelques-unes des meilleures coques Pixel 6 pour protéger votre nouveau téléphone !