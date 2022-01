Sondage : Quel prochain casque gaming VR attendez-vous avec impatience ?

Il ne fait aucun doute que les jeux VR deviennent de plus en plus une chose à mesure que la technologie mûrit et devient plus abordable et accessible pour les consommateurs. Les casques comme l’Oculus Quest 2 ont contribué à populariser les jeux VR grâce à sa conception à emporter, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de le brancher sur un ordinateur pour qu’il fonctionne ; tout est là pour que vous puissiez faire l’expérience de la réalité virtuelle où que vous alliez.

Oui, aussi impressionnants que soient certains des meilleurs casques VR, il y a une tonne d’excitation pour ce qui va arriver. Avec Sony taquinant son PSVR2 de nouvelle génération et les fuites de l’Oculus Quest Pro faisant le tour, nous voulons savoir quels prochains casques VR vous attendez avec impatience.

Quel prochain casque VR attendez-vous avec impatience ?

Alors que Sony a gardé secrète sa conception PSVR2, la société nous a donné un aperçu des spécifications techniques du casque lors de sa présentation au CES mardi.

Les contrôleurs du casque sont surnommés contrôleurs PlayStation VR2 Sense, ce qui est logique puisque le casque est conçu pour la PS5. Le design a été révélé l’année dernière, mais nous avons maintenant une meilleure idée de leurs capacités. Ces contrôleurs présenteront les mêmes retours haptiques et déclencheurs adaptatifs que les contrôleurs DualSense de la console. Ils seront également équipés d’une détection de mouvement à six axes et de LED IR que les caméras du casque suivront.

Le casque lui-même bénéficie également de mises à niveau impressionnantes, notamment la prise en charge 4K HDR, un champ de vision plus large de 110 °, une résolution de 2000 × 2040 par œil et un rendu fové pour conserver les meilleurs graphismes dans la ligne de vos yeux. Et bien que nous n’ayons toujours pas une image complète, Sony nous a déjà donné un teaser d’un jeu à venir pour l’appareil, donc il ne faudra peut-être pas longtemps avant que nous obtenions une révélation complète.

Cela dit, le PSVR 2 nécessite toujours une PS5 pour fonctionner, ce qui est encore assez difficile à trouver de nos jours et entraîne évidemment un coût supplémentaire. C’est là qu’intervient l’Oculus Quest.

Comme mentionné précédemment, l’Oculus Quest 2 est populaire pour sa conception autonome, ne nécessitant aucun fil pour fonctionner. Il suffit de le mettre et de partir. L’Oculus Quest 3 et le Quest Pro devraient emboîter le pas et améliorer le succès du Quest 2.

On ne sait pas grand-chose de ces appareils, mais une fuite récente suggère que le Quest 3 arborera un écran uOLED tandis que le Pro sera doté d’un écran MiniLED. Le Pro comprend également des caméras en profondeur pour le suivi du visage et des yeux afin de permettre une expérience de réalité mixte.

Les casques VR de Sony et Meta devraient être lancés à un moment donné cette année, à l’exception de l’Oculus Quest 3, qui devrait arriver dans le courant de 2023.

Un nouveau niveau d’immersion

Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain PSVR

Sony est à la pointe de l’expérience VR depuis le lancement de la PlayStation VR originale en 2016, et le PSVR 2 devrait considérablement améliorer chaque partie de l’expérience. Voici tout ce que nous savons sur le PSVR 2 jusqu’à présent !

Des cas dignes des fans

Meilleures coques Samsung Galaxy S21 FE 2022

Le Galaxy S21 FE arbore un grand écran et de belles couleurs à l’arrière, mais quelle que soit la couleur que vous obtenez, ils ont tous besoin d’une protection de peur qu’ils ne glissent de vos mains et ne se brisent sur une pierre. Les meilleurs étuis Galaxy S21 FE ajoutent adhérence, glamour et tranquillité d’esprit, et nous les avons tous ici.