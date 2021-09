Sondage : Quel produit Apple êtes-vous le plus excité pour cet automne ?

in

Le premier événement d’automne d’Apple est dans quelques jours. La société devrait lancer son nouvel iPhone 13, remplaçant l’iPhone 12 en tant que meilleur iPhone du marché, avec l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3. Mais pour quel produit les gens sont-ils les plus enthousiastes ? Découvrons-le dans notre sondage de cette semaine, mais d’abord, un rappel de ce que nous attendons.

iPhone 13

Bien sûr, le titre encore cette année est le prochain iPhone d’Apple. Nous attendons quelques mises à jour sous le capot avec un processeur plus rapide, des améliorations de l’appareil photo, etc. Cependant, ne vous attendez pas à des changements de conception majeurs, nous nous attendons à une gamme identique à l’iPhone 12, quatre téléphones, trois tailles.

Apple Watch série 7

Un grand candidat pour le produit le plus excitant, le mot est qu’Apple prévoit son plus grand changement de conception pour l’Apple Watch depuis ses débuts. Nous pouvons nous attendre à des bords carrés, à un processeur amélioré, etc. Source : Jon Prosser x RendersByIan

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

AirPod 3

Les AirPod de prochaine génération d’Apple présenteraient un nouveau design et peut-être même de nouvelles fonctionnalités pour le suivi des activités, ainsi que des basses améliorées.

iPad mini 6

Autre grande refonte du design, l’iPad Mini 6 devrait suivre le chemin de l’iPad M1 Pro (2021) et de l’iPad Air avec un nouveau design, des lunettes plus fines et la fin du bouton d’accueil.

iPad (2021)

Un nouvel iPad de neuvième génération plus fin et plus léger devrait remplacer la génération actuelle, mais ne vous attendez pas à la même refonte de conception que le mini.

Macbook Pro

Mon choix personnel, Apple aurait de tout nouveaux MacBooks en route avec la technologie d’affichage mini-LED, un châssis révisé, un nouveau silicium Apple M1X pouvant avoir 10 cœurs et un retour de ports pro tels que l’emplacement pour chariot SD, HDMI et même la charge MagSafe.

Donnez-nous votre choix pour le produit qui vous intéresse le plus ci-dessous, et si vous êtes sur mobile, cliquez ici pour voir le sondage.

Quel produit Apple êtes-vous le plus excité pour cet automne ?

Le meilleur jeu Pokémon

Quel jeu Pokémon est le meilleur ?

Les jeux Pokémon font partie intégrante du jeu depuis la sortie de Red and Blue sur Game Boy. Mais comment chaque Gen se compare-t-il?