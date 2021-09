Sondage : Quel produit êtes-vous le plus heureux de voir lors de l’événement Apple de septembre ?

in

Nous ne sommes qu’à quelques jours de l’événement “California Streaming” d’Apple, où la société s’apprête à dévoiler l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, et plus encore. Quel produit êtes-vous le plus impatient de voir lors de l’événement Apple de septembre ?

iPhone 13

L’iPhone 13 sera la star de l’événement. Bien que les rumeurs indiquent que ce sera une année « S », il y a de quoi être enthousiasmé par la prochaine génération d’iPhone.

Selon les rumeurs, Apple dévoilera quatre modèles différents d’iPhone 13 avec une encoche plus petite. Les modèles Pro seront dotés de la technologie ProMotion avec une prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les nouveaux capteurs de caméra seront améliorés avec l’ultra grand-angle absorbant plus de lumière que jamais.

Non seulement cela, nous pourrions voir le mode Portrait arriver à l’enregistrement vidéo, ce qui serait une fonctionnalité qui changerait le jeu. Ming-Chi Kuo et Bloomberg ont également signalé qu’Apple apporterait aux satellites de l’iPhone 13 des capacités, bien que cela ne puisse être introduit qu’en 2022. Vous pouvez lire notre résumé complet de l’iPhone 13 ici.

Nouveaux accessoires MagSafe

Lors de l’événement « California Streaming », Apple pourrait également présenter de nouveaux accessoires MagSafe. Les documents FCC de la société révèlent un chargeur MagSafe révisé avant l’événement iPhone 13, ce qui peut indiquer une mise à jour de la gamme d’accessoires MagSafe de la société accompagnant le nouvel iPhone.

En juillet, une rumeur suggérait que l’iPhone 13 serait doté d’une gamme d’aimants plus puissants pour la technologie MagSafe. Cela pourrait signifier que nous verrons une sorte d’accessoires MagSafe mis à jour qui tireront parti des nouveaux aimants sur les modèles d’iPhone 13.

Apple Watch série 7

Le produit qui va probablement le plus changer est l’Apple Watch Series 7. Lors de l’événement “California Streaming”, Apple présentera probablement la prochaine génération d’Apple Watch avec un design à bord plat et de nouvelles tailles : 41 mm et 45 mm.

Malheureusement, des rumeurs indiquaient que la société n’introduirait pas de nouveaux capteurs cette année, qui seront, au moins, pour l’Apple Watch Series 8. Même si, la nouvelle montre aura des capteurs révisés pour la mesure de l’oxygène dans le sang et la notification de rythme irrégulier. Attendez-vous également à de nouveaux groupes.

AirPod 3

Rumé depuis l’événement Spring Loaded, les AirPods 3 pourraient enfin être annoncés dans les prochains jours. Les rumeurs suggèrent qu’il examinera de plus près les AirPods Pro mais sans les embouts auriculaires. Les AirPods 3 sont également susceptibles de ne pas comporter d’annulation active du bruit ni de mode de transparence.

Les rumeurs disent que les AirPods 3 seront livrés avec un étui de chargement sans fil avec le modèle standard et que la batterie sera similaire à celle des AirPods Pro. Attendez-vous également à ce qu’Apple fasse la promotion de Dolby Atmos avec Spatial Audio avec ses écouteurs sans fil.

Quoi d’autre pourrait venir à cet événement Apple?

Hier, Bloomberg Mark Gurman a déclaré que nous aurons quelque chose sur les Mac lors de l’événement “California Streaming”: Apple commencera à vendre toutes les couleurs de l’iMac 24 pouces dans les magasins Apple.

Malheureusement, un MacBook Pro ou Mac mini révisé ne sera annoncé que dans les prochains mois.

Il est également possible qu’Apple présente un nouvel iPad mini et un iPad de base, mais cela pourrait également signifier que la société attendra un peu plus longtemps, dans un autre cas, pour le faire.

Conclure

Il ne faudra pas longtemps avant que nous sachions tout sur les plans d’Apple pour l’événement “California Streaming”. Quel produit avez-vous le plus hâte de voir lors de cet événement ? Votez dans le sondage et partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.

