Sondage : Quel produit êtes-vous le plus heureux de voir lors de l’événement Apple d’octobre ?

Apple a annoncé ce matin qu’il organiserait un autre événement. Avec le slogan « Unleashed », la keynote aura lieu le 18 octobre. Quel produit avez-vous le plus hâte de voir lors de cet événement ?

Cela ne fait qu’un mois qu’Apple a présenté l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les nouveaux iPad, mais la société semble prête à dévoiler d’autres produits. Voici à quoi s’attendre :

MacBook Pro M1X

Après un an de rumeurs, le MacBook Pro M1X sera probablement la star de cet événement. Si les analystes et les leakers ont raison cette fois, Apple proposera deux nouveaux modèles avec des écrans de 14 pouces et 16 pouces dotés de la technologie miniLED.

Non seulement cela, ce MacBook pourrait apporter le rachat d’Apple après de nombreuses controverses avec les anciens Mac. Par exemple, on dit que la société supprime la barre tactile et ramène plus de ports, comme HDMI et microSD.

Avec le processeur M1X, ces nouveaux Mac devraient être mis à niveau avec jusqu’à 64 Go de RAM, un processeur à 10 cœurs et 16 ou 32 cœurs graphiques.

Nouveau Mac mini à l’événement Apple

Apple pourrait enfin remplacer le Mac mini Intel par un modèle plus performant. Bloomberg a signalé que le nouveau Mac mini présentera des spécifications identiques à celles du MacBook Pro M1X.

D’un autre côté, le leaker Jon Prosser a rapporté que le Mac mini d’Apple alimenté par M1X introduirait également une nouvelle génération de design industriel. Le nouveau Mac mini serait doté d’un châssis externe redessiné avec un matériau réfléchissant « semblable au plexiglas » associé à un boîtier en aluminium.

AirPod 3

Après n’avoir pas été présenté lors des événements « Spring Loaded », WWDC21 et « California Streaming », il semble qu’Apple dévoilera enfin les AirPods de troisième génération avec un design similaire aux AirPods Pro, mais sans embouts remplaçables.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo pense que la société continuera à vendre des AirPods 2 aux côtés des AirPods 3, vous offrant deux options différentes au bas de la gamme d’AirPods.

De tous les logiciels présentés en avant-première lors de la keynote de la WWDC21, macOS Monterey est le seul à ne pas avoir de date de sortie. Si cet événement se concentre sur les Mac, cela aurait du sens si Apple annonçait le lancement de ce logiciel.

Non seulement cela, mais la société pourrait également publier iOS 15.1 avec prise en charge ProRes pour l’iPhone 13 et SharePlay.

