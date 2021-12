Sondage : Quel produit êtes-vous le plus impatient de voir d’Apple en 2022 ?

L’année prochaine a le potentiel d’être l’une des plus grandes années d’Apple. Avec des tonnes de produits qui devraient être dévoilés, lequel êtes-vous le plus excité de voir le lancement de l’entreprise en 2022 ?

Nouvel iMac haut de gamme

Apple devrait lancer un nouvel iMac 27 pouces alimenté par Apple Silicon en 2022. Selon le leaker Dylandkt, le nouvel iMac devrait comporter une puce Apple Silicon haut de gamme à l’intérieur, avec un écran miniLED. La technologie ProMotion pourrait également arriver sur l’iMac pour la première fois.

Les rumeurs ont indiqué que l’iMac comportera une configuration de modèle de base de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, tout comme le nouveau MacBook Pro. Les ports du nouvel iMac comprendraient un port HDMI, un emplacement pour carte SD et plusieurs connexions USB-C/Thunderbolt.

MacBook Air repensé

Après avoir repensé l’iMac 24 pouces et le nouveau MacBook Pro, la rumeur veut qu’Apple fabrique un nouveau MacBook Air. L’analyste Ming-Chi Kuo a rapporté au début de cette année que ce nouvel ordinateur présentera de nouvelles couleurs, des cadres blancs et un clavier blanc.

Tout comme le M1 Pro/M1 Max, ce nouveau MacBook Air pourrait avoir une encoche et Bloomberg pense qu’il comportera un processeur M2, avec le même nombre de cœurs de calcul que le M1 mais fonctionnera plus rapidement.

Un autre iPad Pro

Alors qu’Apple a apporté l’une des plus grandes mises à jour de l’iPad Pro en 2021 avec un écran miniLED, un processeur M1 et jusqu’à 2 To de stockage avec 16 Go de RAM, il y a des rumeurs concernant une nouvelle génération prévue pour 2022.

Bloomberg a rapporté qu’Apple développait un iPad Pro redessiné avec un dos en verre. Ce changement permettrait à l’iPad Pro de prendre en charge le chargement sans fil pour la première fois. Un autre changement annoncé à venir avec l’iPad Pro 2022 est une extension de la technologie d’affichage mini-LED à l’iPad Pro 11 pouces pour la première fois. Il s’agit de la technologie d’affichage qui est apparue pour la première fois sur l’iPad Pro 12,9 pouces en 2021.

Mais même si Apple lance un autre iPad Pro incroyable, c’est l’iPadOS qui doit recevoir une mise à jour massive, car il doit encore libérer tout le potentiel de l’iPad.

Trois nouveaux iPhones devraient être lancés en 2022

Apple devrait lancer non seulement la gamme iPhone 14 ainsi qu’un nouvel iPhone SE l’année prochaine. Cet iPhone SE 3 devrait être similaire à l’iPhone SE actuel, mais avec l’ajout d’une puce A15 sur le côté et d’une connectivité 5G.

À propos de l’iPhone 14, la rumeur veut qu’il comporte une refonte majeure, car l’analyste Ming-Chi Kuo prédit que la gamme comprendra deux modèles de 6,1 pouces et deux modèles de 6,7 pouces.

Alors que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient présenter un nouveau design de perforation, l’iPhone 14 inclura des améliorations spectaculaires de la caméra frontale, selon Kuo. En ce qui concerne la caméra arrière, Kuo dit que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront mis à niveau vers 48 mégapixels, une augmentation par rapport au capteur de 12 mégapixels de l’iPhone 12.

Apple Watch série 8

Alors que l’Apple Watch Series 7 était très décevante du point de vue d’un utilisateur qui met à jour la montre chaque année ou tous les deux ans, l’Apple Watch de nouvelle génération a tout pour changer cela avec un nouveau design, un capteur de température corporelle, ainsi que de nouveaux suivi de la santé et de la condition physique.

Non seulement cela, mais Apple lancerait également une nouvelle Apple Watch SE et une version sportive robuste tant attendue de la montre pour des utilisateurs spécifiques.

Le casque AR d’Apple

Après des années de rumeurs, il semble qu’Apple soit enfin prêt à lancer son casque AR, faisant ses débuts dans une nouvelle catégorie en une demi-décennie.

Les dernières rumeurs suggèrent que l’appareil sera destiné aux utilisateurs avancés car il comportera deux écrans 8K pour afficher des images à ultra haute résolution. Ming-Chi Kuo pense que le casque AR d’Apple sera équipé de capteurs 3D avancés capables non seulement de détecter des objets dans une scène, mais également d’identifier les gestes effectués par les mains de l’utilisateur.

Bien qu’il existe des rapports mitigés quant à savoir si Apple lancera d’abord un casque AR ou un casque de réalité mixte, la première option semble plus probable pour le moment.

AirPods Pro 2

Enfin, après un an d’attente pour les AirPods 3, les utilisateurs seront confrontés à la même expérience avec les rumeurs AirPods Pro 2 en 2022.

Ces AirPod devraient mettre l’accent sur les technologies de suivi de la santé et de fitness, ainsi qu’un tout nouveau design. Bloomberg a signalé que les AirPods Pro de deuxième génération présenteront un design «plus compact» qui supprime la tige qui dépasse du bas des AirPods Pro.

Conclure

Il y a de quoi être enthousiasmé par Apple en 2022. Personnellement, j’ai hâte d’avoir un autre iPad Pro, le nouveau MacBook Air et la solution de casque AR d’Apple. Quel produit êtes-vous le plus impatient de voir de l’entreprise l’année prochaine ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

Lire la suite

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :