Sondage : Quel système d’exploitation votre prochaine montre connectée fonctionnera-t-elle ?

Contrairement au monde des smartphones, les montres connectées ne se limitent pas à deux principaux systèmes d’exploitation. Alors que Google et Apple revendiquent une grande partie du marché des systèmes d’exploitation portables, Samsung, Garmin et Fitbit ont tous développé leurs systèmes d’exploitation.

Alors que Samsung et Garmin proposent des montres avec Wear OS, la plupart des fabricants s’en tiennent généralement à leurs plates-formes auto-développées. Dans cet esprit, quel système d’exploitation votre prochaine smartwatch aura-t-elle à bord ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessous.

Il existe plusieurs raisons de rejeter ou d’envisager un système d’exploitation de smartwatch particulier. WatchOS d’Apple, par exemple, contrôle un tiers du marché des montres intelligentes, offre une pléthore d’intelligences de suivi de la santé et une multitude de supports d’applications. Cependant, l’Apple Watch reste limitée aux utilisateurs d’iPhone.

Quant à Wear OS de Google, la version 2 est datée, manque de développement et prend encore plus de retard dans l’optimisation de la batterie, mais elle est toujours présente sur plusieurs smartwatches. Avec l’aide de Samsung, Wear OS 3 de Google apporte plusieurs améliorations, mais il manque également d’endurance pour rivaliser avec d’autres systèmes d’exploitation.

Ensuite, il y a les ménés. Bien que Google possède désormais Fitbit, ce dernier exécute toujours son propre système d’exploitation sur ses trackers. La série Galaxy Watch 3 de Samsung et les modèles plus anciens utilisent toujours Tizen, tandis que la plupart des montres Garmin exécutent son système d’exploitation éponyme. Bien que les systèmes d’exploitation Fitbit et Garmin ne prennent pas en charge les applications, ils excellent en termes d’endurance de la batterie. On ne sait pas non plus si les montres Tizen continueront à recevoir des mises à jour.

Choisir une montre connectée ne consiste pas seulement à choisir du matériel. Le système d’exploitation joue sans doute un rôle plus critique dans sa convivialité. Cela dit, faites-nous savoir ce que votre prochaine montre intelligente fonctionnera.