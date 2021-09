Sondage : Quelle a été votre annonce Apple préférée lors de l’événement iPhone 13 ?

L’événement iPhone 13 est terminé, et quelle semaine cela a été. Apple a annoncé non seulement son nouveau meilleur iPhone, mais aussi l’Apple Watch Series 7, l’iPad et un nouvel iPad mini 6, mais quel était votre préféré ? C’est ce que nous voulons découvrir dans le sondage de cette semaine.

Mais d’abord, voici un récapitulatif de ce qui a été lancé :

iPad

Apple a sorti un tout nouvel iPad avec un processeur A13 Bionic, Center stage, True tone et plus de stockage. Il coûte 329 $ et prend en charge Apple Pencil et le clavier Magic. Cependant, il n’y a aucun changement de conception par rapport au modèle précédent, sauf la fin des lunettes blanches.

ipad mini

L’iPad mini a sans doute volé la vedette avec son nouveau design époustouflant, son processeur A15 Bionic, ses cadres plus fins, son Touch ID dans le bouton d’accueil, et plus encore.

Apple Watch série 7

Une grosse surprise, Apple Watch n’a rien changé comme nous le pensions. On nous a promis un nouveau châssis avec des bords plats et un nouveau processeur par plusieurs fuites, à la place, nous avons eu une montre légèrement repensée avec le même processeur, un écran plus grand et de nouveaux visages. C’est aussi l’Apple Watch la plus résistante à ce jour.

iPhone 13

L’iPhone 13 s’appuie sur l’iPhone 12 avec une encoche plus petite, une puce A15, un meilleur appareil photo, un meilleur affichage et de nouvelles mises à niveau vidéo passionnantes comme le mode cinéma.

iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 Pro est doté d’écrans ProMotion à 120 Hz, jusqu’à 1 To de stockage, un taux de rafraîchissement variable, des macrophotographies, de nouvelles couleurs, etc.

Sondage

Personnellement, l’iPad mini est une mise à niveau massive par rapport aux années précédentes, ce qui en fait un candidat de choix pour le meilleur iPad d’Apple par rapport à l’iPad Air et au M1 iPad Pro (2021). C’était certainement la mise à niveau la plus excitante de mon livre, et une belle surprise après avoir entendu que l’iPad n’allait pas faire ses débuts avant le mois prochain. Mais qu’en avez-vous pensé ? Répondez à notre sondage ci-dessous, ou cliquez ici si vous êtes sur mobile.

Quelle a été votre annonce Apple préférée lors de l’événement iPhone 13 ?