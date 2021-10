Sondage : Quelle a été votre annonce préférée de Meta (Facebook) Connect ?

Au cas où vous l’auriez manqué, Facebook a un nouveau nom. L’entreprise passe maintenant par « Meta » pour souligner son accent sur la construction du métaverse et comment l’entreprise ne se limite plus à l’application Facebook (qui garde son nom, d’ailleurs). Mais avant que le PDG Mark Zuckerberg n’annonce le changement de nom, il nous a présenté plusieurs mises à jour des efforts de l’entreprise en matière de RA et de réalité virtuelle, en particulier en ce qui concerne l’Oculus Quest 2 et les futurs produits.

Quelle a été votre annonce préférée de Connect ?

Alors qu’une grande partie du discours d’ouverture de Connect jeudi était sur le métavers, de nombreuses annonces étaient axées sur les efforts de RV de Meta avec Oculus. La société a divulgué plusieurs mises à jour fonctionnelles de sa plate-forme qui devraient plaire aux amateurs de réalité virtuelle, telles que l’inclusion d’applications 2D comme Dropbox, Slack, Instagram, etc.

Un changement intéressant est le nouveau système de sauvegarde dans le cloud qui sauvegarde automatiquement vos données de jeu sans craindre de perdre des données si vous désinstallez un jeu. Cela signifie que vous pouvez toujours revenir à votre point de départ si vous décidez de le réinstaller.

De plus, les utilisateurs pourront supprimer leurs comptes Facebook de leur appareil Quest sans rien perdre de leur bibliothèque de contenu et de jeux. Il s’agit d’une limitation actuelle à l’un des meilleurs casques de réalité virtuelle du marché, et bientôt, elle sera suivie par l’abandon de la connexion Facebook comme exigence pour Quest.

Tout cela est un précurseur pour faire du métavers une plate-forme pour tout le monde, ce qui est la vision actuelle de Meta.

Quant au métaverse, Facebook a dévoilé Horizon Home, sa première version d’une base d’accueil qui fait suite au lancement de son bureau virtuel Horizon Workroom. Avec Horizon Home, vous pourrez inviter des personnes dans votre espace et organiser des rencontres virtuelles.

Meta a également annoncé l’arrivée de Grand Theft Auto: San Andreas sur l’Oculus Quest 2, ce qui pourrait potentiellement donner aux joueurs une perspective à la première personne du jeu à son arrivée. Cependant, il faudra attendre le printemps prochain pour en savoir plus sur le port.

Enfin, Zuckerberg a pris un certain temps pour taquiner les plans de l’entreprise pour les prochains casques VR et AR, de son insaisissable Project Nazareth à son très attendu Project Cambria, qui serait le rumeur Oculus Quest Pro. On dit qu’il comprend une nouvelle technologie impressionnante pour une expérience de réalité virtuelle plus naturelle, ce qui rendrait la navigation dans le métavers beaucoup plus facile … chaque fois que cela deviendrait une chose.

