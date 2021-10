Sondage : Quelle annonce Apple avez-vous préférée cette semaine ?

Cette semaine a été une semaine exceptionnelle pour Apple. Suite à l’annonce de l’iPhone 13, de l’iPad et de l’iPad mini 6 le mois dernier, Apple nous a offert lundi un tout nouveau MacBook Pro (2021), de nouveaux AirPods 3, de nouvelles couleurs HomePod mini et même un nouveau chiffon de nettoyage. Alors, quelle annonce avez-vous préféré cette semaine ? Répondez à notre sondage ci-dessous et faites-le nous savoir, mais d’abord un récapitulatif.

Pomme Musique

Avant tout matériel, Apple nous a annoncé qu’il ajoutait une série de nouvelles listes de lecture à Apple Music, le tout en préparation du déploiement de son nouveau niveau Apple Music uniquement vocal. Au prix de seulement la moitié de l’abonnement Apple Music actuel, le mode vocal à 5 ​​$ par mois fait exactement ce qu’il dit sur l’étain. Vous pouvez tout écouter sur Apple Music sans restriction, il vous suffit d’utiliser votre voix pour le demander.

AccueilPod mini

Apple a également dévoilé de nouvelles couleurs fruitées pour le HomePod mini. Les trois nouvelles couleurs sont le jaune, l’orange et le bleu, disponibles en novembre pour seulement 99 $.

M1 Pro et Max

J’ai séparé les puces de silicium M1 Pro et M1 Max d’Apple afin que vous puissiez les choisir séparément du nouveau MacBook Pro si vous le souhaitez. C’est parce qu’il semble probable que les nouvelles puces figureront également dans d’autres produits Mac et mériteront d’être traitées séparément. Les nouvelles puces d’Apple offrent des performances CPU 70 % plus rapides que M1 et presque le double de la puissance graphique. Une vraie paire de mastodontes.

Macbook Pro

Le nouveau MacBook Pro d’Apple prend ces puces et les loge dans un nouvel écran entièrement professionnel avec un retour de ports utiles comme HDMI et le slot SD Cart. Il dispose également d’un nouvel écran mini-LED à rétine liquide 120 Hz époustouflant.

AirPod