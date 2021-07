Sondage : Quelle est la fonctionnalité que vous attendez le plus dans votre prochain MacBook ?

La nouvelle gamme de Mac M1 d’Apple, mais alors que nous approchons d’un an depuis le dévoilement de ces premiers ordinateurs, qu’attendez-vous le plus dans votre prochain MacBook ? Rendez-vous ci-dessous pour nous le faire savoir dans un sondage…

Deux des principales caractéristiques des Mac M1 sont les suivantes : ils sont tous très puissants et ont une longue durée de vie de la batterie. En fait, Apple a été tellement impressionné par la batterie du Mac M1 que les ingénieurs ont pensé qu’il s’agissait d’un bug.

Pour les puces M1X et M2, bien sûr, les utilisateurs n’attendent rien de moins qu’une machine puissante avec une autonomie de batterie énorme, mais il y a aussi place à l’amélioration. Quelle est la fonctionnalité que vous attendez le plus dans votre prochain MacBook ?

Une nouvelle conception : Apple devrait présenter deux nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces plus tard cette année. Selon l’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo, la nouvelle conception du châssis présenterait des côtés carrés dans les moitiés supérieure et inférieure de la machine, rejoignant la tendance de conception à bord plat commencée avec l’iPad Pro 2018 et adoptée dans le 2020 iPhone série 12.

Un nouvel écran : Parallèlement à un corps repensé, Apple aurait introduit un mini écran LED sur le MacBook Pro, similaire à ce que la société a fait avec l’iPad Pro M1. Avec cette technologie, Apple sera en mesure d’apporter des couleurs encore plus réalistes et un pic de luminosité plus élevé, ce qui est idéal pour les éditeurs de vidéos et de photos.

Plus de ports et MagSafe : Bloomberg et Kuo ont tous deux déclaré qu’Apple ramènerait plus de ports sur le MacBook Pro, ce qui signifie : HDMI, slot SD, Ethernet et un nouveau connecteur MagSafe.

Plus d’options de couleur : Leaker DylanDkt pense qu’Apple présentera un MacBook Air coloré en 2022, similaire à ce que l’entreprise fait avec l’iMac 24 pouces. Vous pouvez jeter un œil au concept de . Parker Ortolani ici.

Spécifications supérieures : La nouvelle puce M1X apporterait jusqu’à 64 Go de RAM. Bloomberg a rapporté qu’Apple prévoyait deux puces différentes, nommées Jade C-Chop et Jade C-Die : les deux comprennent huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie pour un total de 10, mais seront proposés en 16 ou 32 graphiques. variantes de base.

Meilleure caméra FaceTime : Une nouvelle rumeur publiée par le leaker DylanDkt dit que tous les nouveaux Mac seront équipés d’une caméra 1080p. Comme les webcams des MacBooks sont pour la plupart la seule chose qui n’a pas évolué pendant toute cette année, ce serait une grande amélioration pour ceux qui vivent dans les appels Zoom et Teams.

De toutes ces fonctionnalités, quelles sont celles que vous attendez le plus dans votre prochain MacBook ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

