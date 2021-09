Sondage : Quelle est la fréquence de rafraîchissement maximale de votre téléphone ?

in

Eric Zeman / Autorité Android

Les écrans à taux de rafraîchissement élevé sont apparus pour la première fois sur les smartphones en 2017, lorsque le premier téléphone Razer est sorti. À l’époque, Razer proposait un panneau LCD IGZO 120 Hz pour une expérience beaucoup plus fluide lors du balayage dans les menus ou dans les jeux pris en charge.

Avance rapide jusqu’en 2021 et il semble que presque tous les smartphones phares (et même de nombreux milieu de gamme) offrent des affichages à taux de rafraîchissement élevé. Il n’est pas rare de voir des téléphones dotés d’écrans à 90 Hz, 120 Hz et même 144 Hz. Mais votre téléphone actuel a-t-il un taux de rafraîchissement élevé ? C’est ce que nous demandons dans notre sondage en vedette aujourd’hui, alors faites-le nous savoir en votant ci-dessous.

Certains des téléphones les plus en vue avec un taux de rafraîchissement élevé incluent les séries Samsung Galaxy S20 et S21, le Redmi Note 10 Pro, la gamme Galaxy A52 et la série OnePlus 9. Il existe encore quelques téléphones haut de gamme qui respectent le taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, comme les iPhones d’Apple, mais même la société de Cupertino devrait bientôt adopter des panneaux à taux de rafraîchissement élevé.

Juste pour clarifier, nous vous demandons le taux de rafraîchissement maximal pris en charge sur votre téléphone plutôt que le taux de rafraîchissement que vous avez choisi. Donc, si votre téléphone plafonne à 120 Hz mais que vous le gardez à 60 Hz, allez-y et choisissez 120 Hz. Néanmoins, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si vous souhaitez préciser votre choix.