Sondage: Quelle est la taille de la batterie de votre smartphone?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

L’une des meilleures tendances de ces deux dernières années doit être le passage à des batteries plus grosses, car les fabricants adoptent de plus en plus de plus grandes capacités. C’est un changement rafraîchissant par rapport aux années passées, lorsque les entreprises ont sacrifié la taille de la batterie au profit d’une conception fine.

Mais nous nous demandons quelle est la capacité des smartphones de nos lecteurs de nos jours. C’est le sujet du sondage présenté aujourd’hui, car nous vous demandons quelle est la taille de la batterie de votre téléphone. Vous pouvez répondre au sondage ci-dessous.

Chargement du sondage

La durée de vie de la batterie est évidemment plus que la capacité seule, car de nombreux appareils d’aujourd’hui sont équipés d’une connectivité 5G gourmande en énergie et d’écrans à taux de rafraîchissement élevé. Vous ne constaterez donc peut-être pas de gain d’endurance majeur si votre nouvel appareil dispose d’une batterie beaucoup plus grosse que votre ancien téléphone.

Pourtant, la taille de la batterie nous donne une idée approximative de ce à quoi s’attendre pour l’endurance réelle d’un téléphone Android. Après tout, les appareils Android avec des batteries inférieures à 3000 mAh ont généralement du mal à durer une journée d’utilisation intensive, tandis que les téléphones avec des batteries de 5000 mAh ou plus devraient vous donner une journée complète (sinon plus) avec toutes les cloches et sifflets activés.