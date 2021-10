Apple a organisé son événement « Unleashed » hier. Avec un nouveau forfait Apple Music, de nouvelles couleurs HomePod mini, des AirPods 3 redessinés et de nouveaux Mac avec les puissantes puces M1 Pro et M1 Max, quelle était votre annonce préférée ?

Forfait vocal Apple Musique

Pour attirer de nouveaux abonnés, Apple lancera dans les prochains mois un nouveau forfait voix dans 17 nouvelles régions. Avec ce plan, qui ne coûte que 4,99 $/mois, les utilisateurs devront utiliser Siri pour écouter des chansons.

Les gens auront accès aux 90 millions de chansons du catalogue d’Apple, mais l’abonnement manquera de quelques fonctionnalités, par exemple, des paroles, des clips vidéo, la possibilité de télécharger des chansons et l’utilisation de fonctionnalités audio spatiales ou sans perte.

Il y a encore plus de limitations que cela, car les utilisateurs seront limités aux seuls appareils Apple pour écouter Apple Music – donc pas d’Apple Music pour les appareils Amazon Echo ou Sonos. Même ainsi, si vous préférez demander à Siri sur votre HomePod, iPhone ou Apple Watch de lire des chansons plutôt que d’aller dans une bibliothèque sans fin, cela pourrait être le plan parfait pour vous. Apprenez-en plus à ce sujet ici.

HomePod mini couleurs

Bien sûr, une autre annonce qui a surpris les gens était les nouvelles couleurs pour HomePod mini. Annoncé il y a près d’un an pour remplacer le HomePod d’origine, le mini haut-parleur intelligent d’Apple obtient trois couleurs supplémentaires : orange, bleu et jaune.

Les nouveaux mini HomePod sont fonctionnellement les mêmes que ceux de l’année dernière, mais ils ont de nouvelles LED de couleur sur le dessus. Apple a actuellement différentes couleurs sur les HomePod blanc et gris sidéral. Le HomePod mini jaune, par exemple, a une coloration verte dans son dégradé Siri. Apprenez-en plus à ce sujet ici.

AirPod 3

Après un an de rumeurs, Apple a enfin dévoilé une nouvelle génération d’AirPods. C’était la première fois depuis que le modèle original était présenté dans une keynote. Ressemblant à des AirPods Pro, les AirPods 3 présentent une courte poupe et ajoute la prise en charge de Spatial Audio.

D’un autre côté, il manque des embouts AirPods Pro, il offrira donc un « ajustement universel », selon Apple. Les nouveaux AirPod manquent également d’ANC et de mode Transparence.

Coûtant 179 $, les AirPods 3 disposent désormais d’un étui de chargement MagSafe et durent jusqu’à six heures d’écoute. Apprenez-en plus à ce sujet ici.

MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces

Après plus de cinq ans, Apple a finalement annoncé un MacBook Pro redessiné. Il dispose d’un nouvel écran Liquid Retina XDR avec technologie microLED et ProMotion. Les ports sont également revenus sur le MacBook, avec les nouveaux appareils dotés de trois ports Thunderbolt 4, d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SD et d’une connectivité MagSafe pour le chargement.

Apple a également abandonné la Touch Bar et a ramené les touches de fonction. Il a ajouté une encoche à l’écran avec une webcam 1080p et introduit de nouvelles couleurs argent et gris sidéral.

En termes de spécifications, les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces peuvent être configurés avec le processeur M1 Pro ou M1 Max d’Apple, et jusqu’à 8 To de stockage SSD. Avec le processeur M1 Pro, vous pouvez configurer jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée, tandis que celle-ci peut être étendue à 64 Go avec le M1 Max. Vous pouvez en savoir plus sur les Mac ici.

Conclure

Bien que cet événement Apple ait été plus court que le keynote «California Streaming», la société a présenté des produits que les gens attendaient depuis longtemps. De toutes les annonces, quelle a été votre préférée ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

