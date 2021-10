Sondage : Quelle est votre caractéristique préférée du nouveau MacBook Pro ?

Cette semaine, Apple a enfin commencé à livrer les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec puces M1 Pro et M1 Max. Jusqu’à présent, quelle est votre fonctionnalité préférée de ces nouveaux Mac ?

Le MacBook Pro redessiné fait l’objet de rumeurs depuis une année entière. Alors que les gens étaient impressionnés par la puissance de la puce M1 qui est arrivée avec les ordinateurs de l’année dernière, la plupart des fans d’Apple attendaient une refonte pour suivre la puissance de ces machines.

Heureusement, après l’introduction de l’iMac 24 pouces au début de cette année, ce n’était qu’une question de temps avant qu’Apple ne dévoile un nouveau MacBook Pro. Maintenant, il est enfin arrivé, et il y a tellement de choses à ce sujet que les gens aiment déjà.

Nouveau design

En commençant par sa conception, le nouveau MacBook Pro est plus épais que le modèle précédent grâce aux nouveaux ports et aux composants améliorés. Bien qu’il ne soit toujours disponible qu’en argent et gris sidéral, Apple a ajouté une gravure «MacBook Pro» en bas. Étrangement, le nouveau Mac a rappelé à tout le monde le modèle 2015 combiné à l’ancien Powerbook G4.

Lorsque vous regardez l’écran, une autre chose qui ne peut pas passer inaperçue est les lunettes plus fines et une encoche. Avec cela, Apple peut faire en sorte que le modèle de base ait un écran plus grand de 14 pouces et rendre la version 16 pouces un peu plus petite que le modèle 2019.

Avec le nouveau MacBook Pro, Apple a présenté un tout nouvel écran Liquid Retina XDR. Il dispose d’un écran mini-LED, qui apporte des noirs plus profonds, des couleurs plus vives et une luminosité plus élevée.

Une autre fonctionnalité demandée par les utilisateurs Pro (depuis un certain temps) était l’ajout de ProMotion, qui est finalement arrivé avec ces Mac. La technologie ProMotion offre un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et les utilisateurs peuvent choisir s’ils souhaitent un taux de rafraîchissement dynamique ou stable à 60 Hz.

MagSafe et plus de ports sont de retour

Après avoir eu le « courage » de supprimer tous les ports et de ne laisser aux utilisateurs que des ports Thunderbolt/USB-C, Apple en ramène enfin beaucoup.

Le MacBook Pro 2021 apporte trois ports Thunderbolt 4, un port HDMI, une prise casque améliorée, un emplacement pour carte SD et l’un des favoris des gens : MagSafe. Avec tous ces ports, les utilisateurs peuvent charger leurs Mac via Thunderbolt ou très rapidement via MagSafe. Non seulement cela, mais ce nouveau MagSafe 3 apporte un câble tressé. Si jamais vous trébuchez sur votre câble, votre Mac ne tombera pas, car le MagSafe se déconnectera instantanément de votre Mac.

M1 Pro et M1 Max

Même si vous ne vous souciez pas du design, de l’affichage miniLED et du retour de plus de ports, il y a un autre excellent argument de vente sur ces machines : les puces M1 Pro et M1 Max. Si le processeur M1 impressionnait déjà pas mal de monde, ces nouveautés dans la gamme font de ce Mac l’un des notebooks les plus puissants de tous les temps.

Apple affirme que le M1 Pro offre des performances CPU 70 % plus rapides que le M1 et des performances GPU 2 fois plus rapides que le M1. Au-delà de cela, la société affirme que le M1 Max offre des performances GPU 4 fois plus rapides que le modèle précédent.

Alors que la puce M1 Pro peut gérer jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée, M1 Max peut gérer jusqu’à 64 Go. Comme l’ont montré les premières critiques et pratiques, c’est époustouflant.

Adieu la barre tactile du MacBook Pro

Chez ., nous avons déjà réalisé un sondage auprès de nos lecteurs concernant la suppression de la Touch Bar. Depuis qu’Apple a poussé cette barre OLED sur les touches de fonction pendant si longtemps, certains utilisateurs sont tristes que ce soit parti, tandis que d’autres se réjouissent d’avoir à nouveau toutes les touches de fonction.

Apple a également créé un clavier entièrement noir avec un Touch ID noir, une touche ESC géante et essentiellement tout ce que les développeurs et autres utilisateurs Pro demandaient.

webcam 1080p

Enfin, que serait un MacBook Pro relooké sans une nouvelle webcam ? Heureusement, celui-ci suit enfin la tendance de l’iMac 24 pouces et apporte un appareil photo 1080p. Bien que vous puissiez voir une encoche sur l’écran, Apple n’a pas ajouté le capteur TrueDepth ni même la fonction Center Stage de l’iPad.

Même ainsi, il est bon de se sentir un peu plus années 2010 que années 2000 lors d’un appel FaceTime ou d’une réunion vidéo avec des amis ou au travail.

Conclure

Parmi toutes ces fonctionnalités, laquelle d’entre elles préférez-vous ? Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le nouveau MacBook Pro ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

