Sondage : Quelle est votre couleur préférée pour iPhone 13/iPhone 13 Pro ?

L’iPhone 13 a été annoncé lors de l’événement “California Streaming” cette semaine. Avec des précommandes déjà disponibles et Apple donnant un premier aperçu de toutes les nouvelles couleurs, quelle est votre préférée ?

Pour la gamme iPhone 13, Apple a introduit quatre nouvelles couleurs ainsi qu’une autre approche pour son téléphone (PRODUCT)RED. Différent des deux dernières années, en 2021, ces nouvelles couleurs de téléphone semblent plus sobres avec un nouveau rose, bleu, minuit et Starlight.

Tous ces téléphones sont en aluminium et en verre et, mis à part les capteurs diagonaux de l’appareil photo principal et la plus petite encoche, il ressemble beaucoup à la gamme iPhone 12.

Jetez un œil à toutes les couleurs de l’iPhone 13 ci-dessous :

Pour la gamme iPhone 13 Pro, Apple n’a introduit qu’une nouvelle couleur : Sierra Blue, qui est plus claire que l’iPhone 12 Pro Pacific Blue de l’année dernière. Vous pouvez toujours obtenir Graphite, Sierra et Gold. Ce dernier, sa bordure ressemble à des bijoux en or.

Le 13 Pro a un mélange de finition d’acier inoxydable et de verre. Ce qui différencie le plus ce téléphone de son prédécesseur, c’est l’énorme caméra découpée à l’arrière ainsi que la plus petite encoche à l’avant.

Jetez un œil à toutes les couleurs de l’iPhone 13 Pro ci-dessous :

Maintenant, votez dans les sondages et dites-nous dans la section commentaires ci-dessous quelle est votre couleur préférée pour iPhone 13 et 13 Pro !

