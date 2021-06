Sondage : Quelle est votre fonctionnalité iOS 15 préférée ?

Apple a dévoilé lundi iOS 15 lors de son keynote WWDC21. Avec pour objectif de rester connecté, de se concentrer, d’utiliser l’intelligence et d’explorer le monde, quelle est votre fonctionnalité iOS 15 préférée jusqu’à présent ?

Plus de fonctionnalités FaceTime sur iOS 15

Apple a commencé la conférence en se concentrant sur les nouvelles fonctionnalités de FaceTime. L’application d’appel vidéo reçoit une tonne de fonctions pour mieux rivaliser avec des services comme Zoom.

Par exemple, sur iOS 15, FaceTime prendra en charge Spatial Audio dans les appels, la vue en grille pour les groupes d’appels vidéo, le mode portrait pour les vidéos, les liens FaceTime pour planifier des réunions, rejoindre les appels FaceTime depuis le Web sur Android et Windows, ainsi que la fonction SharePlay pour partager du contenu pendant les appels FaceTime, y compris le partage d’écran, la musique, etc.

Un autre centre de notifications repensé avec une nouvelle fonctionnalité Focus

Chaque année, Apple met à jour son centre de notifications. Cette fois, il est plus facile de lire les notifications car elles ont des icônes plus grandes.

Le résumé de la notification peut être envoyé à tout moment et lorsque vous activez la fonction Ne pas déranger, votre statut sera affiché à d’autres personnes via l’application Messages. Il est également possible de définir différents statuts « Mise au point » qui modifient votre écran d’accueil, vos préférences de notification, etc.

Portefeuille avec clés et support d’identification

L’application Wallet recevra d’excellents ajouts avec iOS 15. Bien que certains d’entre eux soient limités à quelques États américains pour le moment, le portefeuille iPhone inclura de nouvelles clés pour votre maison et votre travail ainsi que des clés automatiques d’hôtel.

Les cartes d’identification arriveront également dans l’application plus tard cette année, cryptées et stockées en toute sécurité dans l’enclave sécurisée. Avec l’Apple Card, l’Apple Cash et tous vos tickets de voyage, le Wallet deviendra encore plus utile et encore plus comme un vrai portefeuille.

Applications repensées sur iOS 15

Apple aime les applications Météo et Cartes sur iOS 15. L’application Météo, par exemple, a été repensée avec une tonne de nouvelles données. Sa conception de mise en page change en fonction de la météo de votre emplacement actuel.

Une nouvelle interface Apple Maps arrive en Espagne et au Portugal, tandis que l’Australie et l’Italie recevront cette mise à jour plus tard cette année.

Des villes comme San Francisco, New York et Londres recevront une variété de mises à jour de conception pour Apple Maps afin d’apporter une tonne plus de détails pour les quartiers commerciaux, les bâtiments et plus encore dans ces villes. De nouvelles fonctionnalités de transport à proximité ainsi que des notifications pour le moment de débarquer arrivent également sur Apple Maps sur iOS 15.

Préparez-vous pour votre nouvel iPhone fonctionnalité

Dans iOS 15, il existe une nouvelle fonctionnalité de paramètres appelée « Préparez votre nouvel iPhone ». Avec cette fonction, il est possible de déplacer vos applications et données via iCloud, même si vous n’êtes pas abonné au service, vers le nouvel iPhone, et de vérifier l’état d’échange de votre téléphone, ainsi vous pouvez vous assurer que vous pouvez recevoir de l’argent avec un échange sur l’Apple Store.

Quoi d’autre de nouveau sur iOS 15 ?

iOS 15 apporte également une télécommande Apple TV repensée pour refléter la toute nouvelle télécommande Siri de l’Apple TV 4K de deuxième génération.

Sur l’application Photos, il est possible d’afficher les métadonnées EXIF ​​dans l’application Photos et d’ajouter des ajustements de date et d’heure.

Siri, par exemple, fonctionne avec des requêtes hors ligne, telles que « Ouvrir l’application Météo », « Activer le mode avion », etc.

Quelle est votre fonctionnalité iOS 15 préférée ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous !

