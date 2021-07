Sondage : Quelle est votre fonctionnalité préférée dans macOS Monterey ?

macOS Monterey a été présenté en avant-première lors de la keynote de la WWDC21 avant sa sortie au grand public plus tard cet automne. Maintenant que la version bêta publique est sortie, nous voulons savoir : quelle est votre fonctionnalité préférée dans la dernière version de macOS ?

macOS Monterey est le deuxième système d’exploitation publié par Apple après l’introduction d’Apple Silicon, et avec lui, certaines fonctionnalités ne fonctionneront que si vous avez un nouveau Mac M1. Même si, Monterey devrait apporter de nombreuses fonctions qui aideront les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes.

Par exemple, avec macOS Monterey, Apple apporte le Application de raccourcis au Mac. Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux raccourcis, accéder aux raccourcis existants, etc. Il s’intégrera également à Spotlight, Finder, prise en charge du multitâche et augmentera avec la barre de menus. Pixelmator, par exemple, a déjà annoncé la prise en charge de cette fonctionnalité lors de sa sortie.

Une autre application qui a beaucoup retenu l’attention d’Apple avec macOS Monterey est FaceTime. L’application d’appel vidéo proposera Spatial Audio pour créer un “champ sonore qui permet aux conversations de se dérouler aussi facilement qu’en face à face”. Parallèlement à cela, il sera possible d’isoler votre voix du bruit de fond, de flouter l’arrière-plan de votre vidéo et d’utiliser l’application avec des personnes disposant d’un ordinateur Windows ou d’un smartphone Android avec des liens FaceTime.

SharePlay est une autre fonctionnalité fournie avec macOS Monterey qui permet aux utilisateurs de regarder des films, d’écouter des chansons et de partager leur écran lors d’un appel FaceTime. La prise en charge de plusieurs appareils et la lecture synchronisée permettent à tout le monde de voir et d’écouter la même chose en même temps.

Une caractéristique qui a suscité de nombreuses controverses était la Safari repensé, il comprend une barre d’onglets simplifiée, un champ de recherche intelligent intégré, des groupes de tâches, des onglets et une barre latérale repensés, ainsi qu’iCloud Private Relay qui vous permet de vous connecter à pratiquement n’importe quel réseau et de naviguer avec Safari de manière encore plus sécurisée et privée. Faites-vous équipe avec le nouveau Safari ou l’ancien ?

Enfin et surtout, macOS Monterey apportera également Contrôle universel. Bien qu’il ne soit pas disponible pour les bêta-testeurs pour le moment, il permettra à l’utilisateur d’utiliser de manière transparente l’iPad et le Mac ensemble. Il sera par exemple possible de faire glisser un logo Procreate sur l’iPad vers un projet Final Cut sur le Mac. Il utilise le balisage Bluetooth, le Wi-Fi peer-to-peer et la prise en charge du pavé tactile de l’iPad pour permettre aux appareils de savoir qu’ils sont plus proches les uns des autres.

macOS Monterey a une tonne d’autres fonctionnalités, que vous pouvez en apprendre plus à leur sujet ici. Quelle est votre fonctionnalité préférée jusqu’à présent ? Votez dans le sondage ci-dessous et partagez votre opinion dans la section des commentaires.

Participez à notre sondage

