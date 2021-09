Sondage : Quelle est votre fonctionnalité préférée d’iOS 15 et d’iPadOS 15 ?

in

iOS 15 et iPadOS 15 ont finalement été rendus publics cette semaine, trois mois après la WWDC 2021. La nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple est dotée de plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que des notifications repensées, le mode Focus, Live Text, les extensions Safari, etc. . Maintenant, nous voulons savoir : quelle est votre fonctionnalité préférée d’iOS 15 et d’iPadOS 15 ?

iOS 15 n’est certainement pas une mise à jour énorme comme iOS 14, mais il apporte aux utilisateurs des fonctionnalités intéressantes et attendues depuis longtemps.

Quoi de neuf dans iOS 15 ?

L’un des changements les plus notables dans iOS 15 est le système de notification, qui a été repensé et dispose désormais d’un résumé programmé pour les alertes qui ne sont pas si importantes. Il existe également le mode Focus, qui permet aux utilisateurs de créer différents profils pour recevoir des notifications uniquement de personnes ou d’applications spécifiques dans certaines situations.

FaceTime propose désormais des liens publics, auxquels les utilisateurs d’Android ou de Windows peuvent accéder pour la première fois. Et lorsque vous êtes en communication depuis un iPhone ou un iPad, vous pouvez activer le mode Portrait et même Spatial Audio. iMessage a également été mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Partagé avec vous », qui détecte les liens vers des chansons, des podcasts et autres pour les suggérer dans leurs applications respectives.

Apple Maps propose désormais une toute nouvelle expérience 3D dans certaines villes, et la navigation en voiture ou dans les transports en commun a été améliorée. Avec Live Text, les utilisateurs peuvent non seulement copier du texte à partir d’une photo, mais aussi le traduire ou interagir avec lui lorsqu’il s’agit d’une adresse ou d’un numéro de téléphone.

Il y a aussi le nouveau design controversé de Safari, qui unifie l’onglet et la barre d’adresse dans une nouvelle position en bas de l’écran. Apple a amélioré Spotlight avec des résultats Web et l’application Photos – qui, soit dit en passant, a de nouvelles mémoires interactives.

De plus, iCloud + offre une protection supplémentaire aux utilisateurs pour naviguer sur des sites Web sans être suivis, l’application Météo a été repensée avec plus de données et Find My fonctionne désormais lorsque l’iPhone est complètement éteint (consultez la liste des modèles d’iPhone pris en charge ici).

Fonctionnalités différées

Malheureusement, certaines des fonctionnalités iOS 15 et iPadOS 15 introduites lors de la WWDC 2021 ont été retardées, telles que SharePlay, Universal Control, les cartes d’identité et une meilleure prise en charge des AirPod dans l’application Find My.

Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités d’iOS 15 qui ont été retardées en consultant notre article à ce sujet.

Quelle est votre fonctionnalité préférée ?

Quelle est votre fonctionnalité préférée d’iOS 15 et d’iPadOS 15 ? Qu’avez-vous le plus apprécié dans ces mises à jour ? Faites-le nous savoir dans le sondage et aussi dans la section commentaires ci-dessous.

Veuillez noter que le sondage ne contient que des fonctionnalités actuellement disponibles avec la version officielle d’iOS 15.0.

Participez à notre sondage

