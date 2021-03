Sondage: Quelle fonctionnalité de l’iPad Pro 2021 selon les rumeurs vous passionne le plus?

Nous sommes sur le point de voir un iPad Pro de nouvelle génération dans les semaines à venir, et bien que les rumeurs suggèrent que ce ne sera pas une énorme mise à jour, il y a quelques changements intéressants à venir. Maintenant, nous voulons savoir: quelle fonctionnalité de l’iPad Pro 2021 selon les rumeurs vous passionne le plus?

Comme indiqué par différentes sources, il est peu probable que l’iPad Pro 2021 ait un nouveau design. Au lieu de cela, les modèles 11 pouces et 12,9 pouces conserveront le design actuel avec des côtés plats et des lunettes minces. Le seul changement visuel notable peut être lié aux haut-parleurs intégrés, qui auront une disposition différente, selon MacOtakara.

La principale différence entre les modèles 2020 et 2021 sera le processeur. Comme l’a révélé ., Apple travaille sur une puce A14X plus puissante pour les nouveaux modèles d’iPad Pro. La puce A14X sera basée sur l’Apple M1, elle devrait donc offrir des performances similaires aux premiers Apple Silicon Mac.

Une mise à jour majeure pour l’iPad Pro de cette année sera l’adoption d’un nouvel écran Mini-LED. Au lieu d’avoir un seul rétroéclairage LED comme écran LCD, Mini-LED est éclairé par de petites LED. Cela permet non seulement une luminosité plus élevée, mais également des noirs plus profonds – tout comme l’OLED. Cependant, la rumeur veut que seul le modèle 12,9 pouces de l’iPad Pro 2021 comportera le nouvel écran.

Plus récemment, Bloomberg a annoncé que l’iPad Pro de nouvelle génération bénéficierait également pour la première fois du support Thunderbolt. Thunderbolt est présent dans le Mac depuis de nombreuses années et permet des vitesses de transfert de données élevées, ce qui permet aux utilisateurs de connecter des disques SSD externes haute vitesse ainsi que des écrans haute résolution.

En plus de Thunderbolt, Bloomberg a déclaré qu’Apple inclurait des caméras améliorées dans l’iPad Pro 2021, nous nous attendons donc à voir des objectifs similaires à ceux actuellement utilisés dans la gamme iPhone 12. Le même rapport suggérait qu’Apple introduirait les nouveaux modèles d’iPad Pro «dès avril».

Compte tenu de toutes ces rumeurs, nous aimerions savoir quelle fonctionnalité vous voulez le plus dans les nouveaux modèles d’iPad Pro. Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et également dans la section commentaires.

