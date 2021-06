Sondage : Quelle fonctionnalité de Windows 11 voulez-vous qu’Apple copie pour le Mac ?

Microsoft a présenté cette semaine un Windows 11 repensé. De toutes les fonctionnalités dévoilées, pensez-vous qu’Apple devrait en copier une pour le Mac ?

Avec Windows 11, Microsoft s’est probablement inspiré de macOS avec son nouveau menu Démarrer. Il combine des applications, des documents récents et une interface de recherche distincte. Bien que similaire, Microsoft utilise une couleur unie dans le menu plutôt que celle translucide d’Apple.

Snap Layouts et Snap Groups sont une fonctionnalité pratique qui ressemble, à première vue, à l’approche d’Apple pour iPadOS 15 avec Split View et Slide Over.

Cette nouvelle fonction Snap Layouts sur Windows 11 permet à l’utilisateur d’insérer rapidement des applications dans les différents modes pris en charge par le nouveau système. Snap Groups, d’autre part, rappellera à l’utilisateur où les applications sont stockées. Ces fonctionnalités peuvent être utiles pour la prise en charge de plusieurs moniteurs, car l’utilisateur peut s’assurer que tout ressemble exactement à ce qu’il veut.

L’une des grandes fonctionnalités de Windows 11, c’est le nouveau Microsoft Store. Avec cela, non seulement Microsoft dit qu’il ne facturera pas de commission, car il permettra aux utilisateurs de télécharger des applications Android via l’Amazon App Store. Bien qu’Apple permette aux utilisateurs de Mac M1 de profiter des applications iPhone sur Mac, elles ne fonctionnent souvent pas comme prévu ou ne sont tout simplement pas encore prises en charge. Au bord, Microsoft a également confirmé qu’il sera possible de charger des applications Android sur Windows 11.

Le nouveau système d’exploitation améliorera également les gestes que vous pouvez utiliser sur les tablettes et les ordinateurs hybrides. Au lieu de basculer en mode tablette, Windows 11 rendra toutes les icônes plus grandes et plus faciles à toucher.

Last but not least, Microsoft travaille fortement sur l’intégration de sa nouvelle plate-forme. Par exemple, Microsoft Teams sera une partie native de Windows 11 et l’application Xbox Game Pass sera également disponible pour tous les utilisateurs avec son intégration xCloud dans l’application Xbox.

Bien sûr, Apple intègre son système d’exploitation mais, en même temps, ne serait-il pas plus agréable d’avoir nativement le Xbox Game Pass plutôt qu’Apple Arcade ?

Laquelle de ces fonctionnalités de Windows 11 voulez-vous qu’Apple copie pour le Mac ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

