Sondage : Quelle fonctionnalité supposée de l’Apple Watch Series 7 êtes-vous le plus impatient de voir ?

L’Apple Watch Series 7 devrait être annoncée le mois prochain. Alors que les rumeurs suggèrent des changements de conception majeurs et de nouvelles fonctionnalités, qu’attendez-vous le plus de voir dans l’Apple Watch Series 7 ?

Cela fait trois ans que nous avons eu la dernière refonte de l’Apple Watch, qui a apporté un écran plus grand. En septembre 2020, un analyste Apple fiable, Ming-Chi Kuo, a prédit qu’un nouveau design Apple Watch pourrait être prêt dès la série 7.

Quelques mois plus tard, YouTuber Jon Prosser a fait apparaître des rendus qui décrivent ce qu’il pense être le nouveau look de l’Apple Watch cet automne avec des côtés plats et une nouvelle couleur verte.

En ce qui concerne les capteurs de capteurs de santé, il a déjà été dit que l’Apple Watch Series 7 pourrait inclure une détection révolutionnaire du taux de sucre dans le sang, mais Bloomberg dit que cette fonctionnalité est probablement dans des années à ce stade. Même si, cela semble être la prochaine grande chose de l’Apple Watch

Pendant ce temps, en ce qui concerne le capteur d’oxygène dans le sang, bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité intéressante sur l’Apple Watch Series 6, il n’est pas aussi fiable que l’application ECG, qui nécessitait l’approbation de la FDA. Peut-être qu’en 2021, Apple pourrait offrir une meilleure mesure de l’oxygène dans le sang avec la nécessité d’une approbation gouvernementale.

Alors que l’iPhone 13 reçoit beaucoup plus d’attention que l’Apple Watch Series 7, j’espère que la Watch de cette année dispose d’une meilleure batterie, car mon Apple Watch Series 6 ne peut pas tenir plus d’une journée de charge. Avec Apple changeant presque tous ses ports de l’USB-A à l’USB-C, il est peut-être temps pour l’entreprise d’introduire un câble USB-C vers sa propre solution de charge dans la boîte afin que vous puissiez le charger avec la brique d’alimentation de l’iPhone, MacBook , ou même iPad Pro.

En parlant toujours de batterie et de charge, je pense qu’Apple devrait adopter la norme Qi pour Apple Watch Series 7. Cela permettrait de la charger avec n’importe quel pad Qi disponible sur le marché actuellement.

Quelle fonctionnalité attendez-vous le plus dans Apple Watch Series 7 ? Votez dans le sondage et donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous.

