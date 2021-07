Sondage : Quelle nouvelle montre connectée Wear OS attendez-vous avec impatience ?

La plate-forme unifiée Wear OS de Google et Samsung est en route, et jusqu’à présent, il n’y a pas beaucoup d’espoir que les smartwatches actuelles reçoivent la nouvelle mise à jour. Cela dit, quelques montres intelligentes en préparation pourraient aider à dynamiser la nouvelle plate-forme, et cela semble assez excitant. De plus, nous savons que le nouveau Wear OS permettra aux OEM d’ajouter leur propre style à l’interface utilisateur pour aider à fournir une expérience cohérente sur les meilleurs téléphones Android, il y a donc beaucoup à attendre avec cette nouvelle mise à jour, que nous n’avons eu que un aperçu de jusqu’ici.

Il n’y a pas beaucoup de nouvelles officielles sur les prochaines montres intelligentes fonctionnant sous Wear OS 3.0, si c’est ainsi qu’on l’appelle, mais nous voulons savoir ce que vous attendez le plus.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Quelle montre connectée Wear OS 3.0 attendez-vous avec impatience ?

Montre Samsung Galaxy 4

Source : titres Android

Parmi les prochaines montres Wear OS, la Samsung Galaxy Watch 4 (si c’est ainsi qu’elle doit être nommée) a connu le plus de fuites. Nous avons une bonne idée de ce à quoi cela pourrait ressembler dans ses variantes régulières et classiques, cette dernière comprenant la lunette tournante. Il semble qu’il n’y aura pas de modèle actif et que la Watch 4 régulière prendra ce rôle à la place.

Les spécifications pourraient inclure une puce Exynos de 5 nm, des tailles de batterie similaires à celles de la Galaxy Watch 3 actuelle, un capteur BIA et une résistance à l’eau de 5 ATM, et la Watch 4 ne sera probablement pas bon marché. Samsung a également présenté One UI Watch, sa propre approche de la plate-forme unifiée qui rapproche ses smartphones et smartwatches Galaxy. Cela dit, cela pourrait devenir la meilleure montre intelligente Android à lancer cette année.

Montre Google Pixel

Source : Jon Prosser

Il semble qu’il y ait une rumeur Pixel Watch chaque année, et chaque année, nous sommes déçus. Cependant, ce serait le meilleur moment pour Google de publier son propre matériel de montre intelligente avec le nouveau système d’exploitation Wear en route. Maintenant que la société possède Fitbit, elle a l’expertise pour le faire.

Cela dit, nous n’avons qu’une idée de ce à quoi pourrait ressembler la montre intelligente, mais il n’y a pas eu de rumeurs sur la montre depuis. Si une telle montre connectée est en préparation, nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’elle soit lancée aux côtés du Google Pixel 6 plus tard cette année. Doigts croisés!

Fossile

Source : Ara Waggoner / Android Central

Nous ne savons pas vraiment à quoi s’attendre de Fossil, à part que les montres intelligentes “premium” Gen 6 sont en préparation et exécuteront le nouveau système d’exploitation Wear. Malheureusement, la société ne mettra pas à jour son lot actuel de montres connectées, les fans de Fossil devraient donc commencer à économiser maintenant. La société a généralement été assez bonne avec ses montres intelligentes Wear OS, donc la génération 6 est susceptible d’impressionner.

Fitbit

Source : Joe Maring / Android Central

Nous en savons probablement moins sur la montre connectée Fitbit que sur les autres. Lors de Google I/O, la société a annoncé qu’elle lancerait une montre connectée Wear OS, mais il n’y a pas beaucoup d’indications sur le moment où cela se produira. Cependant, les services Fitbit sont également intégrés à Wear OS, il y aura donc une certaine présence sur la plate-forme.

Il est fort possible que la rumeur de la montre Pixel de Google ne soit en fait qu’une montre connectée Fitbit déguisée, ce qui ne serait pas hors de portée puisque Google possède Fitbit. Nous devrons regarder et voir ce qui se passera plus tard cette année.