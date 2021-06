Sondage : Quelles annonces de la WWDC 2021 vous ont le plus excité ?

Hier, nous avons résumé tout ce qu’Apple a annoncé lors de la keynote de la WWDC 2021, qui couvrait iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8, iCloud+, etc.

Les réactions ont été mitigées, certains suggérant que l’événement n’était pas aussi excitant qu’il aurait pu l’être, tandis que d’autres ont exprimé l’avis qu’Apple a introduit un ensemble solide de nouvelles fonctionnalités qui s’ajouteront à une expérience nettement meilleure…

Il est temps de voir ce que vous en pensez, avec notre sondage sur les principales fonctionnalités mises en avant par Apple.

Améliorations de FaceTime

FaceTime a beaucoup d’amour : une nouvelle vue en grille, un son spatial pour aider, un mode portrait pour les arrière-plans flous, SharePlay et la prise en charge du navigateur pour permettre aux utilisateurs d’Android et de Windows de rejoindre des appels pour la première fois.

Se concentrer

iOS 15 vous permet de filtrer les notifications, d’informer vos contacts lorsque vous n’êtes pas disponible et d’avoir différents modes comme la maison et le travail pour contrôler ce que vous voyez quand.

Plans

Apple Maps obtient une cartographie 3D plus détaillée dans les villes, des itinéraires de transport en commun plus détaillés (y compris une fonction AR intéressante pour montrer la direction à suivre en sortant d’une gare), de meilleures directions de voie lors de la conduite, et plus encore.

La météo

L’application Météo bénéficie d’un nouveau design, avec une mise en page et un aspect changeant pour correspondre à la météo actuelle. Il y a aussi des notifications pour la météo entrante, comme la pluie.

Trouver les améliorations de mon iPhone

Dans iOS 15, vous pouvez retrouver votre iPhone lorsqu’il est éteint, et même si quelqu’un l’a réinitialisé (à condition que le verrouillage d’activation soit activé). Effectivement, il devient un AirTag lorsqu’il est éteint.

Widget iPad

iPadOS 15 propose un placement gratuit de widgets sur l’écran d’accueil, au lieu d’être limité à la barre latérale.

Améliorations multitâches de l’iPad

Apple n’a pas autorisé les fenêtres de style Mac pour les applications iPad (bien que Notes en ait une !), mais le multitâche devient plus facile à utiliser et un peu plus sophistiqué.

Swift Playgrounds sur iPad

Nous n’avons pas obtenu Xcode pour l’iPad, mais vous pourrez désormais utiliser Swift Playgrounds pour créer des applications iPhone et iPad sur l’iPad et les soumettre à l’App Store.

Raccourcis sur Mac

macOS Monterey apporte des raccourcis au Mac, y compris la possibilité d’importer des automatisations Automator existantes.

Vol d’essai sur Mac

TestFlight a également été introduit sur Mac, offrant un moyen plus pratique de permettre aux développeurs de proposer des versions bêta d’applications aux utilisateurs.

Contrôle universel

Universal Control offre une nouvelle façon puissante d’utiliser simultanément un Mac et un iPad, avec le contrôle du curseur se déplaçant de manière transparente entre les appareils et la possibilité de glisser-déposer facilement du contenu entre eux. Vous pouvez faire la même chose avec deux Mac.

Refonte de Safari, avec les groupes d’onglets

Les annonces de Safari m’ont semblé être un sac mélangé, donnant un aperçu plus clair au détriment de rendre certaines choses moins accessibles – mais les groupes d’onglets pourraient être la fonctionnalité principale, également synchronisée entre les appareils.

Améliorations de watchOS

Une disposition de photo en mosaïque sur un écran de montre était… étrange. Mais le nouveau cadran de la montre photo en mode Portrait est génial et la fonction toujours active a été étendue à la musique, aux cartes et à la calculatrice. Il y a aussi une nouvelle application Mindfulness.

iCloud+

Enfin, les niveaux payants d’iCloud ont été renommés en iCloud + et ont reçu de nouvelles fonctionnalités de confidentialité importantes. HomeKit Secure Video prend désormais en charge un nombre illimité de caméras, sans compter sur votre quota de stockage ; Private Relay est une sorte de service VPN sur stéroïdes (même Apple ne peut pas voir quels sites Web vous visitez) ; et Masquer mon e-mail vous donne accès à des adresses e-mail jetables.

Quelles fonctionnalités aimez-vous le plus ?

Veuillez participer à notre sondage et faites-nous part de vos raisons dans les commentaires. Si votre fonctionnalité préférée n’est pas répertoriée ci-dessus, vous pouvez cocher la case Autre et nous faire savoir dans les commentaires laquelle et pourquoi.

Tu peux choisir tes trois premiers fonctionnalités préférées.

Participez à notre sondage

