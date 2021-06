Sondage : Quelles nouvelles couleurs voulez-vous voir dans la gamme iPhone 13 ?

Nous nous rapprochons de l’annonce officielle de l’iPhone 13, qui devrait avoir lieu entre septembre et octobre. Selon les rumeurs, les iPhones de cette année conserveront le même design que l’iPhone 12, mais cela ne signifie pas que nous ne verrons pas de changements mineurs. Nous voulons maintenant savoir quelles nouvelles couleurs vous souhaitez voir dans la gamme iPhone 13.

Sur la base de rumeurs, bien que l’iPhone 13 (ou iPhone 12S) devrait avoir un design similaire à celui de l’iPhone 12 actuel, Apple réduira enfin la taille de l’encoche – qui est la zone qui abrite les capteurs Face ID et le dessus orateur.

En regardant les modèles précédents, Apple a introduit de nouvelles couleurs pour les versions «révisées» de l’iPhone. Par exemple, l’iPhone 5s a été le premier avec la couleur or, tandis que l’iPhone 6s a la couleur or rose. L’iPhone XS a également apporté la couleur or au facteur de forme de l’iPhone X, sans parler du fait que l’iPhone XR, l’iPhone 11 et l’iPhone 12 sont de couleurs différentes.

Donc, si nous voulons obtenir de nouveaux iPhones qui n’ont pas exactement un nouveau design, il est plausible de supposer qu’Apple travaille sur de nouvelles couleurs pour les modèles de cette année. Je ne me souviens d’aucune rumeur ou fuite concernant les couleurs de l’iPhone 13, mais il y en a deux que j’aimerais voir dans la gamme iPhone 13 Pro : violet foncé et Product (RED).

Plus tôt cette année, la société a annoncé une nouvelle version violette de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 mini en tant que “couleur de printemps”. Depuis lors, je me demande à quel point un iPhone Pro violet serait beau, mais dans une teinte plus foncée. Il est également intéressant de noter qu’aucun des modèles d’iPhone Pro n’est sorti en rouge, ce serait donc une excellente occasion d’avoir un iPhone Pro en rouge mat.

J’ai fait quelques concepts rapides en imaginant ces deux couleurs, que vous pouvez voir ci-dessous :

Pour la gamme standard d’iPhone 13, il serait également agréable d’avoir des couleurs plus sombres, car l’iPhone 11 et l’iPhone 12 ont été introduits dans des tons plus clairs.

Qu’en pensez-vous? Quelles nouvelles couleurs voulez-vous voir dans les iPhones de cette année ? Faites-le moi savoir dans le sondage et aussi dans la section commentaires ci-dessous.

