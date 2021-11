Sondage : Quelles offres Black Friday Apple recherchez-vous cette année ?

Avec le Black Friday presque à nos portes et la plupart des meilleures offres Apple Black Friday commencent déjà à émerger, c’est le moment idéal de l’année pour mettre la main sur certains des meilleurs produits d’Apple, y compris le nouvel iPhone 13, et plusieurs des meilleurs iPads d’Apple, Mac, Apple TV, Apple Watch et d’excellents accessoires comme les AirPod.

Le Black Friday ne démarre techniquement que le 26 novembre, mais bon nombre des meilleures offres commencent déjà à émerger, reflétant à quel point le Black Friday est devenu un phénomène qui dure presque un mois.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Dans notre sondage de cette semaine, nous voulons savoir ce que vous cherchez (le cas échéant) à ramasser dans les ventes du Black Friday.

Quelles offres Black Friday Apple recherchez-vous cette année ?

Offres anticipées du Black Friday

Si vous savez ce que vous recherchez en cette période des fêtes, il y a de fortes chances qu’il y ait déjà des offres intéressantes. Voici quelques-uns que nous avons déjà trouvés!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.