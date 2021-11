Sondage : Quelles offres technologiques du Black Friday recherchez-vous ?

Le Black Friday approche à grands pas, ce qui signifie que des offres incroyables sur la technologie arrivent. Bien que nous sachions que beaucoup de nos lecteurs ont déjà commencé (et terminé) leurs achats des Fêtes, certains aiment attendre le Black Friday pour tout faire. Il y aura forcément des offres impressionnantes sur toutes sortes d’articles, mais nous voulons savoir ce que vous avez le plus hâte d’acheter, que ce soit pour vous-même ou pour vos proches.

Quelles offres technologiques du Black Friday recherchez-vous ?

Ici, sur Android Central, nous essayons de rendre les choses faciles pour nos lecteurs, nous avons donc suivi de nombreuses bonnes affaires avant le week-end du Black Friday. De nombreux détaillants ont déjà commencé leurs ventes ou annoncé leurs offres, ce qui facilite la planification.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Nous nous attendons à des offres impressionnantes du Black Friday sur les smartphones Android, en particulier sur les appareils Samsung, OnePlus, Motorola et éventuellement les appareils Pixel.

Vous ne pouvez pas non plus vous tromper avec certains accessoires et appareils portables, c’est pourquoi nous avons rassemblé certaines des meilleures offres sur les montres intelligentes et les écouteurs Android, y compris les écouteurs. L’impressionnant Samsung Galaxy Buds Pro, par exemple, a déjà bénéficié de remises et nous nous attendons à des baisses de prix plus importantes à l’approche du Black Friday.

Les consoles de jeux sont toujours un bon choix, que ce soit pour vos enfants ou pour vous-même. Certains d’entre eux peuvent être difficiles à trouver, mais nous sommes toujours à la recherche de stocks PS5, ainsi que des meilleures offres PS5 sur les jeux, les accessoires, les abonnements, etc.

Avec de plus en plus d’entreprises prévoyant de prendre en charge la nouvelle norme Matter, le moment est peut-être venu de garder un œil sur les meilleures offres de maison intelligente, car beaucoup de ces appareils seront mis à jour pour prendre en charge la nouvelle norme. Il sera ainsi plus facile que jamais de tirer le meilleur parti de vos appareils.

Le meilleur des meilleurs

Samsung Galaxy Buds Pro

Bon son, design élégant.

Les Galaxy Buds Pro sont les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung à ce jour, offrant un design élégant, une suppression active du bruit et une autonomie respectable. Que vous possédiez ou non un smartphone Galaxy, le Galaxy Buds Pro devrait offrir un excellent rapport qualité-prix à tout le monde.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Améliorez votre son

Test du Corsair HS80 RGB Wireless : Le casque PS5 le plus confortable à ce jour

Avec le HS80, Corsair a livré un casque de jeu avec un son fantastique et une connectivité sans fil à toute épreuve. Ensuite, il y a l’ajustement. Honnêtement, c’est l’un des casques de jeu les plus confortables que j’ai jamais utilisés. Donc, si vous cherchez à passer à un nouveau casque de jeu pour votre PS5, le HS80 peut être le choix idéal.

Jeu Android de la semaine

Pourquoi l’appellent-ils un Nonogram alors que tout ce que je peux dire est oui ?

Two Eyes – Nonogram reprend le format monogramme classique et les publicités dans certaines fonctionnalités de grande qualité de vie pour le rendre accessible aux joueurs de tous horizons. Avec une histoire sincère en dessous, Two Eyes est sûr de vous faire revenir pour plus.