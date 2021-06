Sondage : Quelles sont les offres technologiques de Prime Day qui vous passionnent le plus ?

Amazon Prime Day est dans quelques jours, ce qui signifie que nous sommes si près d’offres incroyables sur des milliers de produits. Prime Day est un énorme événement d’achat en ligne qui a lieu chaque année et où vous pouvez trouver des remises importantes sur presque tout. C’est beaucoup à passer au crible, mais il existe de nombreuses façons de filtrer les meilleures offres Amazon Prime. Il est toujours bon de se préparer mentalement et financièrement, car les affaires peuvent arriver rapidement et les produits peuvent s’épuiser plus rapidement que vous ne pouvez retirer votre carte de crédit ! C’est essentiellement le Black Friday mais complètement en ligne.

Selon Amazon, l’événement de vente Prime Day de l’année dernière a permis aux clients d’économiser 1,4 milliard de dollars. Le produit le plus populaire ? L’Amazon Echo Dot (3e génération). Cela dit, nous pouvons probablement nous attendre à des offres exceptionnelles sur le nouveau Echo Dot (4e génération) et certains des meilleurs haut-parleurs Alexa.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Prime Day ne profite pas qu’à Amazon. La société affirme que les petites entreprises ont gagné plus de 3,5 milliards de dollars l’année dernière, et Amazon offre désormais un crédit Prime Day de 10 $ à toute personne qui effectue un achat de 10 $ auprès d’une petite entreprise. Cette offre durera jusqu’au 20 juin, juste un jour avant le début du Prime Day.

À quelques jours du grand événement, nous voulons savoir quelle technologie vous êtes le plus intéressé par l’achat. Peut-être êtes-vous intéressé par les meilleures offres de smartwatch le Prime Day, ou vous êtes plus intéressé par un smartphone. Il y a forcément de nombreux produits que vous ne saviez même pas que vous vouliez, mais que vous devriez certainement envisager d’acheter, comme un stockage en réseau (NAS).

Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous espérez voir en vente pour Prime Day !

Quels appareils technologiques espérez-vous acheter le Prime Day ?

maîtriser votre machine

Vous avez un nouveau Chromebook ? Vous avez besoin de ces 25 trucs et astuces !

Chaque Chromebook est un outil puissant qui n’attend que d’être utilisé à son plein potentiel, et une fois que vous connaissez quelques astuces, vous aurez l’impression de tirer encore plus de valeur de votre ordinateur bon marché.