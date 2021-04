Sondage: Quels jeux à succès souhaitez-vous lancer sur Apple Arcade?

Apple a fait un grand pas pour dynamiser sa plate-forme de jeu aujourd’hui en lançant plus de 30 nouveaux titres sur Apple Arcade. Bien que cela inclue des gros comme NBA 2K21, une partie importante de la stratégie consiste à intégrer iOS à succès et les classiques traditionnels à la plate-forme. Quels favoris voulez-vous voir arriver sur l’Apple Arcade sans publicité à l’avenir?

La grande mise à jour d’Apple Arcade est passionnante à bien des égards. Bien que le service propose une gamme de jeux amusants, uniques et intéressants depuis son lancement en 2019, une majorité d’entre eux ont été des créneaux et de nouveaux titres créés uniquement pour la plate-forme. Cette expansion majeure semble être un tournant pour le service.

Apple Arcade est basé sur des jeux qui peuvent être joués hors ligne avec une expérience sans publicité et sans achats intégrés. Maintenant, le service est plus convaincant que jamais avec tout, des titres de console modernes populaires comme NBA 2K21, une toute nouvelle version du classique The Oregon Trail de Gameloft, Fantasia du créateur de Final Fantasy. Et il y a maintenant une foule de jeux iOS classiques et traditionnels sur Apple Arcade qui seront sans aucun doute très populaires comme Monument Valley, Really Bad Chess, Simon’s Cat, Cut the Rope, Fruit Ninja, et plus encore.

Je pense que pour beaucoup, Apple Arcade était une expérience où vous passiez beaucoup de temps à tester une variété de nouveaux jeux dont vous n’aviez pas entendu parler. Parfois, c’est l’expérience que vous recherchez, mais avec un arriéré de jeux iOS classiques populaires et de nouveaux jeux convaincants, je pense qu’Apple Arcade est en passe de devenir un incontournable pour beaucoup de gens.

Apple marque les classiques iOS qui ont été ajoutés à Apple Arcade comme disponibles avec un «+» à la fin du titre. Comme mon collègue, Benjamin Mayo l’a noté, c’est un peu déroutant car ils n’ont pas de nouveaux niveaux / contenu mais les jeux sont légèrement différents.

En plus de faire progresser les nouveaux jeux populaires, il semble être une stratégie intelligente de continuer à ajouter des hits à la bibliothèque Apple Arcade. Si Apple le fait, quels jeux classiques ou à succès voulez-vous voir lancer sur la plate-forme? Partagez vos pensées dans le sondage ci-dessous, choisissez jusqu’à 3 ou écrivez votre propre réponse!

Certains d’entre eux sont déjà disponibles en tant que jeux iOS individuels payants, mais le lancement sur Apple Arcade signifierait aucune publicité, aucun achat intégré à l’application et un jeu hors ligne.

