Sondage : Quels sont les produits Apple 2022 qui vous passionnent le plus ?

2021 est presque terminé et nous a apporté l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, de nouveaux iPad, le MacBook Pro (2021) et d’innombrables autres nouvelles offres d’Apple.

L’une des grandes joies d’Apple est qu’il y a toujours quelque chose de nouveau et d’excitant à l’horizon, c’est pourquoi, dans notre sondage de cette semaine, nous voulons savoir quels produits vous intéressent le plus en 2022.

Mais d’abord, voici un récapitulatif des rumeurs sur ce que nous pourrions obtenir :

iPhone 14

La rumeur dit que l’iPhone 14 pourrait être le meilleur iPhone d’Apple à ce jour, avec un tout nouveau design qui rappelle les anciens iPhone 4 et 4S. Nous pourrions obtenir de lourdes améliorations de l’appareil photo avec des rumeurs d’un appareil photo 48MP en route.

iPhone SE

Pas le seul iPhone sur les cartes, l’iPhone 14 pourrait être précédé de l’iPhone SE et passer au populaire petit iPhone d’Apple doté d’un design familier comprenant Touch ID. La rumeur veut que nous obtenions la 5G dans le prochain modèle, mais le jury ne sait toujours pas s’il s’agira de la même taille que la version précédente ou d’une variante « Plus » plus grande.

Mini-LED MacBook Air

En 2020, nous avons eu le nouveau MacBook Air avec M1 et cette année, nous avons eu le nouveau MacBook Pro (2021) avec mini-LED. Apple combinera les deux l’année prochaine pour créer un tout nouveau MacBook Air mini-LED qui contiendra la deuxième génération de silicium Apple.

iMac

Nous avons également eu un nouvel iMac M1 cette année, et Apple devrait pousser la refonte plus loin avec un modèle plus grand l’année prochaine. Nous pourrions également obtenir du nouveau silicium Apple très excitant et peut-être une gamme de couleurs plus stricte et plus «Pro».

AirPods Pro

Les AirPods Pro sont plutôt géniaux, mais ont été récemment dépassés en qualité sonore par les AirPods 3 d’Apple. Ils ont besoin d’une mise à niveau et une mise à niveau est, espérons-le, en préparation pour l’année prochaine.

Apple Watch série 8

L’Apple Watch Series 7 a été un gros choc à sa sortie car elle n’a apporté aucun des grands changements de conception que nous espérions. L’Apple Watch Series 8 pourrait être très différente de la précédente, et nous attendons également une nouvelle Apple Watch SE et une « édition Explorer » robuste.

AR/VR Apple

C’est long, mais certains disent qu’Apple pourrait annoncer un nouveau casque AR/VR l’année prochaine qui pourrait ne pas être disponible avant l’année suivante.

Faites votre choix ci-dessous, vous pouvez en choisir jusqu’à trois !

Quels sont les produits Apple 2022 qui vous passionnent le plus ?