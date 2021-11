Sondage : Quels sont vos écouteurs sans fil Apple/Beats préférés ?

Depuis qu’Apple a présenté la gamme AirPods il y a quelques années, la société a continué à étendre sa gamme d’écouteurs véritablement sans fil, en particulier si vous incluez les produits Beats. En les combinant tous, il existe au moins cinq modèles différents que vous pouvez acheter dès maintenant. Quels sont vos écouteurs sans fil Apple ou Beats préférés jusqu’à présent ?

AirPod

En commençant par l’option évidente, Apple vend actuellement deux modèles d’AirPod différents : les deuxième et troisième générations. Les AirPods 2 présentent le design classique des AirPods. Ces écouteurs sans fil utilisent la puce H1, vous pouvez donc profiter de la fonction « Hey Siri », gérer jusqu’à 4 heures d’écoute avec une seule charge, avoir une excellente expérience musicale dans l’ensemble et une expérience de conversation impressionnante grâce à son microphone . Vous pouvez l’obtenir pour moins de 130 $.

Les AirPods 3, quant à eux, offrent la meilleure batterie de tous les écouteurs Apple : jusqu’à 6 heures d’écoute en une seule charge. Les AirPods 3 prennent également en charge l’audio spatial et se présentent dans un nouveau facteur de forme, plus semblable aux AirPods Pro avec la poupe courte, à l’exception des fonctionnalités de suppression active du bruit et du mode transparence. Coûtant 179 $, c’est un choix solide pour ceux qui veulent essayer le nouveau boîtier de charge MagSafe ou qui n’aiment pas l’ajustement des AirPods 2.

AirPods Pro

Lancés il y a deux ans, je dois dire que les AirPods Pro sont ma combinaison préférée en termes de prix et de fonctionnalités. Avec une courte poupe, l’ANC, le mode Transparence et la prise en charge de l’audio spatial, ces écouteurs sans fil sont également dotés d’embouts auriculaires remplaçables, afin que les utilisateurs puissent choisir entre trois modèles différents.

La batterie des AirPods Pro peut durer jusqu’à 5 heures d’écoute grâce à la puce H1. il dispose également de la prise en charge « Hey Siri » et il est facile de passer du mode ANC au mode transparence d’une simple pression. Ils coûtent généralement 249 $, mais il est très courant de les trouver en dessous de 200 $ ici.

Powerbeats Pro

En parlant de produits Beats, les Powerbeats Pro ont été les premiers écouteurs véritablement sans fil de la société. Lancé en 2019, il offre 8 heures d’écoute par écouteurs et plus de 24 heures d’autonomie avec un étui de charge.

Ils ont la puce H1 d’Apple, un câble Lightning, IPX4 pour la résistance à l’eau, et n’est pas compatible avec le chargement sans fil ou le mode ANC ou Transparency. L’une des meilleures caractéristiques de ces écouteurs sans fil est les boutons physiques dans chaque écouteur qui vous permettent de monter/baisser des chansons comme la possibilité de les lire ou de les mettre en pause.

Les Powerbeats Pro ont un design différent avec quatre embouts auriculaires et des crochets d’oreille réglables, ce qui est parfait pour ceux qui n’apprécient pas l’expérience AirPods. Malheureusement, l’un de ses défauts est son étui de chargement géant qui n’est pas génial à transporter dans votre poche. Les Powerbeats Pro ont été lancés au même prix que les AirPods Pro, mais ils se trouvent facilement en dessous de 150 $.

Beats Studio Buds

Lancés au début de cette année, les Beats Studio Buds sont la version de Beats pour les utilisateurs d’Android, avec un design qui ressemble davantage aux Galaxy Buds qu’aux AirPods. Ce sont les seuls écouteurs sans fil d’Apple qui ne disposent pas de la puce H1, ce qui signifie que vous devez les coupler avec chacun de vos appareils Apple. Non seulement cela, mais il ne dispose pas non plus de la fonction « Hey Siri ».

Même encore, ce sont les premiers écouteurs sans fil Beats à être dotés de la suppression active du bruit ainsi que du mode Transparence. Un autre point pour ceux qui aiment les écouteurs Beats est le fait que les basses sont plus présentes dans ce genre d’écouteurs que les AirPod.

Pour 149 $, il est facile de le trouver pour une meilleure offre.

Beats Fit Pro

À peine sorti, Beats Fit Pro est plus proche que jamais des AirPods Pro. Il utilise la puce H1, est livré avec le mode ANC et Transparency. Ces écouteurs sans fil présentent une nouvelle conception intelligente de bout d’aile où les bourgeons vont non seulement dans l’oreille, mais il y a un crochet supplémentaire pour sécuriser davantage l’ajustement.

Beats Fit Pro, selon Chance Miller de ., ces sons sont très similaires aux AirPods 3 mais avec des fonctionnalités disponibles sur les AirPods Pro. Malheureusement, ces écouteurs sans fil n’ont pas de charge sans fil, mais vous pouvez obtenir six heures d’écoute. Ils 199 $, ce qui se situe entre AirPods 3 et AirPods Pro.

Conclure

Avec tous ces écouteurs sans fil disponibles chez Apple et Beats, lequel est votre préféré jusqu’à présent ? Pouvant tester les AirPods 2, AirPods Pro et Powerbeats Pro jusqu’à présent, je peux dire que les AirPods Pro sont toujours mes préférés, même si je suis très curieux d’en savoir plus sur les AirPods 3 et le nouveau Beats Fit Pro.

Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :