Sondage : Qu’est-ce qui vous ferait acheter un téléphone pliable ?

Eric Zeman / Autorité Android

Les téléphones pliables se sont considérablement améliorés depuis leurs débuts en 2019. À l’époque, la sortie du Galaxy Fold avait été retardée en raison de problèmes majeurs de charnière/écran, la conception dépliable du Huawei Mate X s’est finalement avérée être la mauvaise solution pour maintenant, et Royole a offert le FlexPai non poli.

Avance rapide jusqu’en 2021 et il y a eu des améliorations notables pour la plupart. Nous avons également vu le facteur de forme pliable émerger comme la conception de choix pour les grands pliables, ainsi que la montée des conceptions à clapet pour un pliable plus convivial. Cependant, il est encore tôt pour le segment des produits, et nous voulons donc savoir ce qui vous pousserait à acheter un téléphone pliable. Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Les téléphones pliables haut de gamme d’aujourd’hui comme le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 se sont considérablement améliorés par rapport à avant. Ces appareils offrent des conceptions résistantes à l’eau (mais pas de résistance à la poussière), du verre ultra-mince et des écrans pliables plus durables en général, ainsi que des étiquettes de prix légèrement moins chères.

Mais il reste encore quelques défauts à régler, tels que le pli de l’écran, les écrans qui semblent encore un peu mous par rapport aux écrans de téléphone traditionnels et des conceptions plus minces et plus légères dans l’ensemble. À votre avis, que faut-il régler avant de monter à bord ? Faites votre choix ci-dessus et laissez un commentaire ci-dessous si vous souhaitez développer.