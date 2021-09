Sondage : Qui devrait remplacer Koeman à Barcelone ?

in

L’avenir de Ronald Koeman à Barcelone fait à nouveau la une des journaux avec des rumeurs qui se multiplient et qui vont remplacer le Néerlandais au Camp Nou.

Il semble simplement qu’il s’agisse de “quand” plutôt que de “si” le Néerlandais est limogé après l’horrible défaite de mercredi en Ligue des champions à Benfica.

La spéculation prétend que Koeman sera en charge contre l’Atletico Madrid, mais pourrait alors obtenir la botte pour permettre au nouvel homme en charge quelques semaines pour mettre sa nouvelle équipe en forme.

Alors qui sont les prétendants ?

Chez ESPN, le mot est que vous pouvez ajouter Andrea Pirlo et Marcelo Gallardo à une liste qui comprend déjà Xavi et Roberto Martinez. Le rapport suggère également qu’il est possible qu’Albert Capellas (qui travaille à l’académie) puisse accepter le poste à titre provisoire « en tant que solution urgente ».

RAC1 a également Martinez, Pirlo, Xavi et Gallado comme noms dans le cadre, tandis que Guillem Balague a des réflexions intéressantes sur le processus pour BBC Sport. L’expert pense que Laporta pense toujours que Xavi n’est pas encore prêt et explique pourquoi le nom de Martinez continue d’être mentionné.

“Martinez est ce que Laporta recherche”, a-t-il déclaré. “C’est quelqu’un qui comprend le club, qui a une admiration pour Johan Cruyff et sa philosophie et il s’est bien adapté où qu’il soit. Il joue le type de football – construire à partir de l’arrière, jouer dans les tiers – que le président veut. “

À Catalunya Radio, le mot est que Laporta et Koeman n’ont “pratiquement aucune relation” et que le départ du Néerlandais “n’est qu’une question de temps”.

Fait intéressant, le rapport estime que Martínez, Pirlo et Gallardo sont tous en avance sur Xavi, qui n’aurait pas encore été exclu mais qui ne devrait apparemment pas prendre le relais maintenant.

Alors, avec les quatre noms dans le cadre, qui obtient VOTRE vote ?

