Sondage : Qui fabrique les plus beaux téléphones Android ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La beauté d’Android est qu’il existe de nombreux fabricants de téléphones parmi lesquels choisir. Que ce soit Google, Samsung ou Xiaomi, le paysage Android a une marque pour presque tous les besoins et tous les budgets.

Ces marques varient en termes de skin Android, et nous vous avons demandé votre skin Android préféré plus tôt cette année. Mais qu’en est-il de la conception matérielle ? À votre avis, qui fabrique les plus beaux téléphones Android ? Donnez-nous votre réponse via le sondage ci-dessous.

Pour le meilleur ou pour le pire, 2021 a vu de nombreux téléphones intéressants du point de vue de la conception. Certains des choix les plus notables incluent la série Pixel 6, Oppo Find X3 Pro, le Xiaomi Mi 11 Ultra, Vivo X60 Pro Plus et Galaxy Z Flip 3.

Alors, quelle marque de mobile produit les plus beaux téléphones Android ? Faites un choix via le sondage ci-dessus et laissez un commentaire ci-dessous si vous souhaitez préciser votre choix.