Sondage remaniement : Soutenez-vous les nouveaux choix ministériels de Boris ? Votez ici | Royaume-Uni | Nouvelles

Aujourd’hui, il a annoncé qu’il procéderait à un remaniement ministériel à la suite des questions posées aujourd’hui par le Premier ministre. Avec le limogeage très médiatisé de Gavin Williamson et la rétrogradation de Dominic Raab, Express Online demande dans le sondage exclusif d’aujourd’hui : “Soutenez-vous les nouveaux choix ministériels de Boris ?” Comme indiqué, M. Raab a été transféré au secrétaire à la Justice et vice-Premier ministre après avoir été critiqué pour la crise en Afghanistan.

A sa place, Liz Truss a été promue ministre des Affaires étrangères du Commerce et rejoindra le Premier ministre américain ce week-end.

Robert Buckland et M. Williamson ont tous deux été limogés de leurs postes respectifs de secrétaires à la justice et à l’éducation.

Prenant la place de M. Williamson, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a été promu secrétaire à l’Éducation.

Robert Jenrick a également été démis de ses fonctions de secrétaire d’État au Logement, aux Communautés et aux Gouvernements locaux.

Commentant les départs, un porte-parole du n°10 a déclaré : « Une énorme contribution au gouvernement en tant que secrétaire à la justice et lord chancelier, notamment en rendant nos rues plus sûres grâce à des réformes importantes en matière de condamnation et de lutte contre la récidive.

“Robert Jenrick a dirigé des travaux cruciaux au cours des deux dernières années, notamment en menant des réformes pour construire plus de maisons afin que l’accession à la propriété devienne une réalité pour beaucoup plus de personnes.

« Gavin Williamson a joué un rôle clé dans la transformation du programme de compétences alors que nous créons une économie à hauts salaires et à haute qualification, offrant une garantie de compétences à vie à des millions de personnes à travers le pays. »

Commentant son départ, M. Buckland a déclaré: “Je suis vraiment désolé de quitter le gouvernement, car cela a été l’honneur d’une vie de servir en tant que ministre pendant plus de sept ans; d’abord en tant que solliciteur général, puis ministre d’État chargé des prisons , et enfin en tant que lord chancelier et secrétaire d’État au cours des deux dernières années.”

En remplacement de Mme Truss, Anne-Marie Trevelyan a été nommée Secrétaire d’État au Commerce après avoir été Secrétaire d’État au Développement international.

Michael Gove a été confirmé comme nouveau secrétaire au logement à la place de M. Jenrick.

L’ancien secrétaire du Brexit, Steve Barclay, a évolué pour occuper le poste précédent de M. Gove en tant que chancelier du duché de Lancaster.

Sajid Javid, Priti Patel et Rishi Sunak ont ​​conservé leurs postes au Cabinet.

Ben Wallace, Alok Sharma, Kwasi Kwarteng, Therese Coffey, George Eustice, Brandon Lewis, Alister Jack et Simon Hart conservent également tous leurs postes en l’état.