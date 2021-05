Sondage: restez-vous avec Google Photos ou changez-vous?

Nous ne sommes plus qu’à un jour de Google Photos qui abandonne les sauvegardes illimitées de photos et de vidéos de haute qualité. Au lieu de cela, le service obligera les utilisateurs à payer s’ils dépassent 15 Go de stockage pour les sauvegardes photo et vidéo.

La nouvelle est revenue pour la première fois en novembre 2020 et a marqué un départ majeur pour Google Photos après avoir introduit des sauvegardes illimitées de haute qualité en 2015. Alors maintenant que la poussière est retombée depuis l’annonce et que nous sommes à la veille de la nouvelle politique , nous voulons savoir si vous restez ou changez. Faites-nous savoir en votant dans le sondage ci-dessous et en laissant un commentaire si vous avez plus à dire.

Il est indéniable que Google Photos serait toujours un excellent service de sauvegarde de photos si vous choisissez de rester avec lui. Bien sûr, vous ne disposez que de 15 Go de stockage si vous ne crachez pas d’argent, mais vous disposez de nombreux outils d’édition pratiques, d’une catégorisation intelligente et de capacités de partage astucieuses.

Nous ne serions pas surpris si certaines personnes optent pour un autre service, car il existe de nombreuses alternatives Google Photos. Entre OneDrive, Dropbox et votre propre serveur, vous n’êtes pas obligé de rester avec Google si vous ne le souhaitez pas.