SONDAGE Royal : Archie devrait-il devenir prince lorsque Charles deviendra roi ? VOTEZ ICI | Royale | Nouvelles

Notre sondage intervient au milieu d’informations selon lesquelles le prince de Galles n’autorisera pas Archie à porter le titre de prince lorsqu’il montera sur le trône dans le cadre de ses plans bien documentés pour réduire la monarchie.

Archie n’est pas actuellement un prince en raison des règles établies par le roi George V il y a plus de 100 ans.

Une lettre patente émise en 1917 déclarait que les arrière-petits-enfants du monarque ne seraient plus des princes ou des princesses, à l’exception du fils aîné du fils aîné du prince de Galles.

Cependant, Archie aura le droit de devenir prince lorsque Charles montera sur le trône car il serait alors un petit-fils du monarque.

Mais l’héritier du trône aurait déclaré aux Sussex qu’il modifierait les documents juridiques afin qu’Archie ne reçoive pas le titre dans le cadre de ses plans pour réduire le nombre de membres de la famille royale.

Une source a déclaré au Mail on Sunday: “Harry et Meghan ont appris qu’Archie ne serait jamais un prince, même lorsque Charles est devenu roi.”

Un initié a ajouté: “Charles n’a jamais caché le fait qu’il voulait une monarchie allégée quand il deviendrait roi.

“Il se rend compte que le public ne veut pas payer pour une énorme monarchie et, comme il l’a dit, le balcon du palais de Buckingham s’effondrerait probablement.”

L’ancienne actrice a poursuivi: “Vous savez, l’autre partie de cette convention est qu’il y a une convention – j’oublie si c’était la convention George V ou George VI – que lorsque vous êtes le petit-fils du monarque, alors quand le père de Harry devient roi , automatiquement Archie et notre prochain bébé deviendraient Prince ou Princesse, ou ce qu’ils allaient être… Mais ce n’est pas non plus leur droit de l’enlever.”

Archie, deux ans, est septième sur le trône, derrière Harry qui est sixième.

La fille des Sussex, Lilibet “Lili” Diana, qui est née plus tôt ce mois-ci, est huitième en ligne.

Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière et vivent maintenant en Californie.

Express.co.uk a contacté Clarence House pour commentaires.