SONDAGE Royal : Kate et William devraient-ils rester avec Meghan et Harry lors d’un voyage aux États-Unis ? | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge auraient prévu un voyage aux États-Unis au cours de la nouvelle année avec leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Une source a affirmé que Meghan et Harry inviteraient la famille à rester dans leur maison de 11,5 millions de livres sterling à Santa Barbara, en Californie.

Ce serait la première fois depuis environ deux ans que les couples se verront.

L’initié a déclaré à Heat World: « Ils n’ont pas eu un seul visiteur royal depuis qu’ils ont déménagé en Amérique, ce qu’ils savent principalement à cause de Covid, mais maintenant que les restrictions de voyage entre les États-Unis et le Royaume-Uni ont été levées, ils veulent que cela change.

Ils ont ajouté: « Ils sont certains qu’il n’y aurait pas de meilleur moyen pour eux de mettre de côté leurs différences qu’en passant du temps de qualité ensemble sous le soleil de Californie, loin de l’ingérence et de la négativité qu’ils auraient à rencontrer en Angleterre. Et Meghan se sent qu’ils joueraient selon ses règles parce qu’ils seraient chez elle et dans son pays d’origine. »

Le manoir Montecito de 18 671 pieds carrés du Sussex dispose de 16 salles de bains et neuf chambres, sans parler d’un salon de thé, d’une maison d’hôtes de deux chambres, d’une piscine, d’un court de tennis, d’un cinéma, d’un ascenseur, d’une salle d’arcade, de saunas secs et humides, d’un salle de sport et bibliothèque.

Il est donc prudent de dire qu’ils ont de la place pour les invités.

L’expert royal Neil Sean a affirmé que des sources proches d’Oprah Winfrey avaient déjà « discuté longuement » de la possibilité d’une deuxième séance avec le duc et la duchesse de Sussex dans une affirmation étonnante qu’une deuxième série de révélations pourrait bientôt arriver sur nos écrans.

M. Sean a fait remarquer : « Je pense que ce serait incroyable ».

