SONDAGE Royal : La reine, Charles, William et Kate devraient-ils boycotter la BBC ? VOTER | Royale | Nouvelles

Votez dans notre sondage ci-dessous pour savoir si le monarque, le prince de Galles et le duc de Cambridge devraient boycotter la société à cause du documentaire sur William, le prince Harry et leur relation avec les médias. Et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires en bas de la page.

Notre sondage intervient après des informations selon lesquelles la reine a fait front uni avec Charles et William contre le documentaire qui doit être diffusé sur BBC2 demain.

The Princes And The Press est présenté par le rédacteur en chef des médias du diffuseur, Amol Rajan, un républicain avoué, et revient sur la période tumultueuse entre 2018 et 2021.

Il est entendu que le palais craint que le programme allègue que les frères William et Harry ont informé la presse l’un contre l’autre par l’intermédiaire de leurs représentants.

Le palais serait furieux que la société ait refusé de lui permettre de voir le documentaire avant sa diffusion.

VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LE SONDAGE CI-DESSOUS ? CLIQUEZ ICI

La reine, Charles et William auraient menacé de boycotter les « trois ménages » en réponse.

Une source du palais a déclaré au Mail on Sunday : « Il y a un mécontentement à ce sujet.

« Les ménages sont tous unis pour penser que ce n’est pas juste. Personne au Palais ne l’a vu. »

La dispute au sujet du documentaire aurait « bouleversé » la reine de 95 ans.

LIRE LA SUITE: La relation de Meghan avec Eugénie a «déclenché la sonnette d’alarme» – RÉCLAMATION

L’initié a ajouté que les responsables de la société avaient convenu que le programme n’enfreignait aucune des directives éditoriales de la BBC sur l’impartialité.

La source a déclaré: « Vous ne pouvez pas faire un documentaire sur le journalisme royal sans mentionner les briefings.

« Il ne pointe du doigt aucun individu. »

La dispute survient après qu’un documentaire d’ITV diffusé plus tôt cette année a supprimé les allégations. Le bureau de William a informé les journaux des préoccupations concernant la santé mentale de Harry à la suite d’un avertissement du palais de Kensington.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: « Le programme traite de la façon dont le journalisme royal est fait et présente une gamme de journalistes de la radiodiffusion et de l’industrie de la presse. »

Le duc de Cambridge et le duc de Sussex, qui vivent en Californie avec Meghan Markle après avoir quitté leurs fonctions royales, ont été au centre d’une rupture en cours.