SONDAGE Royal : La reine devrait-elle se retirer de ses fonctions publiques ? | Royale | Nouvelles

La reine devrait être «autorisée» à prendre sa retraite, déclare Angela Levin

Mercredi, le palais de Buckingham a annoncé que le voyage de deux jours de la reine en Irlande du Nord avait été annulé en raison de problèmes de santé. Sa Majesté a été invitée à se reposer mais reste de « bonne humeur » et serait « déçue » de ne pas avoir pu s’acquitter de ses fonctions royales en commémorant le 100e anniversaire de la fondation de l’Irlande du Nord.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré mercredi: « La reine a accepté à contrecœur un avis médical pour se reposer pendant les prochains jours. »

Ils ont ajouté: « La reine envoie ses meilleurs vœux au peuple d’Irlande du Nord et a hâte de visiter à l’avenir. »

La période de repos de la reine n’est pas liée à Covid, en fait, elle était assez bien pour organiser une réception au château de Windsor pour les chefs d’entreprise, les diplomates et les représentants du gouvernement avec son charme et son énergie habituels mardi.

Plus tôt ce mois-ci, elle est apparue avec une canne pour la première fois lors d’une apparition royale publique, ce qui a amené la presse à se demander si la santé et la vieillesse de la reine affectaient son travail quotidien en tant que monarque.

Ces appels arrivent au cours de la même semaine où la reine a rejeté le prix « Oldie de l’année » et a déclaré « vous n’avez que l’âge que vous ressentez ».

Hugo Vickers, qui a participé à la planification des jubilés d’argent, d’or et de diamant, a déclaré que les assistants royaux doivent s’assurer qu’ils ne « dépassent pas » la reine en acceptant trop de tâches.

« Ils sont parfois assez doués pour rythmer les choses en changeant les choses ici et là, ce qui lui facilite les choses, mais j’ai peur de ne pas penser qu’ils sont toujours aussi réfléchis qu’ils devraient l’être », a-t-il déclaré au Times.

Elle devrait assister au sommet COP26 à Glasgow qui se déroulera du 31 octobre au 12 novembre, et sera impliquée dans encore plus d’événements majeurs l’année prochaine tout en célébrant son jubilé de platine.

Queen devrait-elle se retirer de ses fonctions royales pour prendre une retraite à temps partiel? (Image : .)

Actuellement, la reine travaille toujours comme royale à temps plein et a terminé 136 engagements en 2020, mais ses partisans l’exhortent à devenir à temps partiel ou à prendre sa retraite complètement pour donner la priorité à sa santé.

Le chroniqueur Dan Wootton a écrit dans le MailOnline : « S’il vous plaît, madame, pour le bien de nous tous, il est temps de ralentir.

« Nous voulons que vous régnait en tant que centenaire – et je crois vraiment que vous le pouvez. »

Il a ajouté : « Mais la clé pour cela, c’est de vous voir moins et de vous laisser plus de temps pour profiter d’une forme de semi-retraite à 95 ans.

« L’idée que vous devez continuer à avancer avec un emploi du temps aussi chargé n’est plus nécessaire. »

Êtes-vous d’accord avec M. Wootton? Votez dans notre sondage et donnez votre avis.

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Le journaliste et expert royal, Dickie Arbiter, a déclaré que les suggestions de retraite étaient « condescendantes », arguant que quiconque aurait besoin de repos après un horaire aussi chargé et que la pause ne dépendait pas de l’âge de la reine.

Aujourd’hui, lors de Good Morning Britain, il a déclaré: « La reine fera ce que la reine veut faire, et elle a clairement exprimé ses sentiments plus tôt cette semaine lorsqu’elle a reçu l’honneur douteux d’être » oldie de l’année « et a essentiellement dit ‘naff désactivé’. »

M. Arbiter a ajouté: « Quiconque décide de dire à la reine » Vous devez prendre du recul, vous ne pouvez plus gouverner « , se bat vraiment avec le feu.

« Nous devons regarder ce qui s’est passé le mois dernier – elle a eu une réception très intense au château de Windsor il y a quelques nuits, et cela a probablement fait des ravages, ce qui est probablement la raison pour laquelle ils ont annulé leur voyage en Irlande du Nord.

« C’est beaucoup demander à quelqu’un de tout âge, elle a parcouru plus de 1 000 miles. »

Êtes-vous d’accord pour dire que les appels à la démission de la reine en raison de son âge sont « condescendants » ? Donnez-nous votre avis en commentant cet article.

La reine a accueilli le Premier ministre et les dirigeants de Global Investment au château de Windsor le 19 octobre (Image: .)

L’absence du prince Andrew, du prince Harry et de Meghan Markle de la firme signifie que des membres de la famille royale comme Kate et William, Charles et Camilla, et la princesse Anne devront se montrer à la hauteur – et c’est ce qu’ils ont fait.

Un initié royal a déclaré: «Le prince de Galles en particulier prend tout ce qu’il peut, et vous avez vu au cours des cinq dernières années comment le duc de Cambridge reconnaît que son rôle a changé.

« Leur écrasante priorité est maintenant de soutenir la reine. »

Plus récemment, le duc et la duchesse de Cambridge ont décerné le prix Earthshot, qui a vraiment donné au public britannique un aperçu de William en tant que futur roi.

La reine a assisté à son premier événement public avec une canne le 14 octobre mais est en bonne santé (Image: .)

L’expert royal, Phil Dampier, a même suggéré que Lady Louise, fille du prince Edward et de Sophie Wessex, pourrait choisir de devenir princesse et d’avoir un nouveau rôle au sein de la famille royale.

Il a déclaré au Mirror: « Parce qu’elle est la petite-fille de la reine, Lady Louise peut se considérer comme une princesse quand elle aura 18 ans. »

Pensez-vous qu’il y a suffisamment de membres de la famille royale pour permettre à la reine de se retirer de ses fonctions royales? Rejoignez le débat dans la section commentaires ci-dessous.

